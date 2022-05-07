躍動港島南｜活化涌尾明渠、大王爺廟旁公共空間　設計方案曝光

政府前年《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，之後再提出進一步框架細節，活化南區多個地點，發展為集旅遊、歷史、文化及生活於一身的新地標，其中涌尾明渠及毗連大王爺廟旁公共空間分別活化成行人板道及多元化活動廣場，相關概念圖在南區區議會文件中曝光，交由本月12日於經濟、發展及規劃事務委員會中討論。



涌尾明渠增設長約450米行人板道

據南區區議會文件介紹涌尾明渠活化項目提到，渠務署建議於明渠下游北岸增設行人板道，以改善連繫和易行度，板道總長度約450米，寛度約3米，初步設計擬以特色欄杆取代現時傳統欄杆設計，欄杆旁邊加設座椅及花槽，吸引巿民停留休憩。

鄰近明渠的大王爺廟旁面積約1,490平方米、主要用作行人通道的公共空間將進行重新規劃及美化成公共廣場，包括利用寬敞的空間及接近涌尾明渠的地理位置，設計為不同活動表演場地，規劃署建議在廣場範圍內以階磚砌出水紋設計，並加設不同高度及形狀的可移動及多用途裝置，提供更多座位，同時讓使用者可排列成不同組合，促進彼此互動，增加公共空間的靈活性及加入藝術元素以增添視覺美感，相信日後新廣場將可塑造成居民日常通行、休憩、進行社交活動的聚腳點，並與鄰近南朗山道兒童遊樂場及休憩花園產生協同效應。

公共通道重塑成多元化廣場 增加視覺效果

規劃署同時建議為南港島綫東段高架橋的兩個橋墩進行裝飾，以色彩鮮艷的視覺效果打造廣場成為區內地標，發展局最近舉辦美化橋墩藝術設計比賽徵求公眾提議。為進一步提升視覺通透性，規劃署同時建議位於香葉道的欄杆轉換為鏈條護柱，同時可保留現有消防車緊急通道。

規劃署稱會繼續與躍動港島南辦事處、康文署、建築署、運輸署、路政署、渠務署及地政總署等相關部門洽商具體實施安排，期望區議員就建議提供意見。

林鄭月娥：推動區域協同發展

行政長官林鄭月娥周四（5日）連同發展局局長黃偉綸和發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪陪同下到訪香港仔運動場，聽取躍動港島南辦事處總監區潔英介紹「躍動港島南」計劃下不同項目的推展進度，其後再參觀涌尾明渠及毗鄰公共空間，聽取區潔英介紹明渠活化項目和兩項「地方營造」項目計劃，包括重塑大王爺廟毗鄰公共空間，以及建設「黃竹坑綠色連線」。

林鄭月娥繼而到訪鴨脷洲近洪聖古廟的海濱，了解到躍動港島南辦事處正與政府不同部門沿着香港仔避風塘兩岸海濱構思不同主題區，積極推動有關開放毗鄰鴨脷洲公園圍封的園景和草地區等短期將見成效的措施，為市民帶來更多休憩空間。

林鄭月娥指《2020年施政報告》宣布推行『躍動港島南』計劃。發展局其後在去年2月成立躍動港島南辦事處，負責與政府內外不同持份者互動協作，構思、統籌和推進不同項目，短短一年多已取得一定進展，躍動港島南辦事處去年制訂首份概念總綱計劃，至今年3月公布「躍動港島南概念總綱計劃2.0」，致力將南區，尤其是黃竹坑、香港仔和鴨脷洲一帶發展成充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。她將鼓勵同事以大膽創新的態度、「地方營造」的手法和與民共議的精神，推動區域協同發展。