中港長封關拆散家庭團聚　家務助理嘆31歲女兒北上切腫瘤無法探望

今日適值國際家庭日，疫下中港通關往來人數大減，連帶親人團聚亦受到影響。社協調查發現，五成受訪者指一家人被逼分隔兩地，近三成缺乏父或母照顧，亦有84.8%受訪基層無法與患重病的內地至親會面，抱撼終生。有任職家庭助理的58歲女士，在港女兒子宮有畸胎瘤，公立醫院排期2年多，腹痛難忍返回內地進行切除手術，她想回鄉探望女兒，又因收入大減及支付不起酒店隔離費，只能乾着急；亦有持雙程證媽媽，因丈夫患病及兒子確診為SEN兒童，既分不開身亦不夠錢回鄉隔離，在港工作自力更生的願望落空。社協促請政府盡快與內地政府達成開關政策。



84.8%受訪者與內地親友平均分隔22個月未見面

香港社區組織協會去年12月至今年1月合共訪問467名基層，以了解基層對通關的需求及意見，以及面對的困難及影響。調查發現，有37.3%受訪者表示疫情前有內地家人會來港協助照顧家庭或小朋友，有助雙職或單親家庭安心出外工作，自疫情封關後，只有9.2%受訪者指有內地家人幫忙，較之前大減28.1個百分點，有七成受訪者因缺乏家人支援，感到孤獨。

調查又發現，自疫情爆發後，兩地政府收緊中港出入境管制，有50.1%受訪者表示一家人被逼分開中港兩地，21%指未能照顧子女，84.8%受訪者未能與內地親友見面，相距時間的中位數達到22個月，有17.6%人甚至指內地親人去世，亦未能奔喪盡孝。由於與家人分隔兩地，有46%受訪者指與家人關係變差，爭執增加，有45.4%表示照顧壓力沉重，出現抑鬱症狀，亦有12.2%表示與伴侶關係急轉直下，考慮離婚。另有9.9%表示家中有跨境學童，未能回港返學，影響學習進度。

現時中港有限度通關安排下，要求返回內地人士隔離需時「14+7」天，即需完成14天集中隔離及7天居家健康監測，其間不能選擇隔離酒店，亦不包膳食。即使實施回港易或來港易計劃仍需要隔離，檢疫費用估計高達5,000 至10,000元，基層家庭若要回內地探親，一來一回耗費甚大，費用難以負擔。而政府初期設立1,000至3,000個免檢疫過關名額，優先給予往來中港的商務人士申請，調查中有89.6%受訪者認為應將迫切需要人士的通關名額佔比五成以上，當中優先次序排列分別為探望危重親人(66.4%)、喜事喪事(55.7%)、醫病(51.2%)及家庭團聚(47.1%)等。

女兒子宮患畸形瘤 公院排期兩年 無奈返鄉做手術

58歲任職家務助理的蕭小姐與31歲兼職侍應的女兒一同居住在深水埗一個月租5,000元劏房單位，女兒去年初開始腹痛，初期以為與經痛有關，經診所檢查發現子宮出現畸形瘤，若不及時切除任其變大，日後將有機會影響生育，女兒曾往公立醫院求診，惟醫生告知該腫瘤屬良性，排兩年才能進行手術，基於腹病次數越來越頻密，又無力在香港私家醫院求醫，女兒無奈去年7月返內地進行切除手術，術後一直休養，蕭婦曾打算回內地探望女兒及處理個人事務，但家務助理工作疫下越來越少，收入大減，回到內地又要在酒店接受隔離，估計相關費用逾萬元，無力負擔之下只能一直在港獨居，至今年獲社協安排在辦事處上班，月入7,000多元，扣除房租下所剩無幾，要向親友舉債度日。

49歲的李小姐與丈夫及11歲的兒子居住長沙灣一個公屋單位，原定她去年可返回廣州辦理單程證手續，待取得香港身份證後便可在港正式工作自力更生，惟疫情一直被拖延，只能在港不斷續簽，兒子又是確診患有過動症及注意力不集中的SEN兒童，長期病的丈夫或親友難以照顧，只能帶同兒子一同返鄉。現時往返廣州前必須事前由政府取得過關名額，但內地官網每日早上10時開放名額後迅即爆滿，申請多月無法成功，「個網早上10點一開即爆，慘過搶iPhone」，她聽聞有朋友連搶3個月不果，最終要支付黃牛黨3,000多元才取得名額，尚未計算酒店隔離及膳食等相關費用，對她這類基層家庭來說甚為吃力。她又稱80多歲父親患上癌症，多次囑咐她返鄉探親見面，但她一直無法成行，甚感內疚，「如果見唔到佢最後一面，我一定後悔終生。」她希望新特首上台後能與內地協商解決回鄉難的問題。

黃牛黨通關名額搶高至萬多元

區小姐與丈夫及10歲兒子租住粉嶺一個劏房單位，主要依靠丈夫任職替更的士司機養家，她原定今年1月返回內地遞交單程證表格，但全家人先後染疫，丈夫康復後有長新冠症狀，經常頭痛及步履不穩，要長期服食降壓藥，收入大減，她嘗試在內地官網申請過關名額又一直無法成功，黃牛黨更搶高至萬多元一個名額，根本無力負擔，本身為獨生女的她，父親已在疫情期間三度中風，她只希望兩地政府能夠盡快協商豁免隔離措施，返鄉探親及辦理單程證手續。

社協建議香港政府盡快與內地達成開關政策，制訂及分階段落實通關時間表，並訂立透明、公平及公正配額制，不應將大部分配額優先給予商務人士，劃出不少於一半比例予巿民申請；若未能達成通關協議前，希望港府能與內地協商出一個協調機制，可人道斟情處理緊急人士免檢疫通關等。