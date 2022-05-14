東鐵｜調查指67%受訪者改搭港鐵過海機會微　組織批諮詢期太短

東鐵線過海段將於明日（15日）通車，雖然「東鐵過海真的很興奮」，但隨之而來是一連串的巴士線或會被削減班次。有民間交通組織調查發現，逾八成受訪乘客不認同東鐵線過海段足以改善當區過海交通，同時有67%受訪者現正使用巴士或渡輪受訪者表明改用港鐵過海機會較微。組織批評運輸署交通調整計劃拖延至通車前不足兩周才公布，近年巴士路線改動諮詢又予人「愈做愈縮」之感，在區議會上亦只要求區議員備悉而不讓他們表達意見，令社區缺乏參與討論的機會。



由16 個民間交通關注組織組成的「關注鐵路通車公共交通規劃聯席」今日（14日）舉行記者招待會，指運輸署的交通調節中，一些未能直接受惠的乘客將蒙受影響。（呂諾君攝）

逾八成人不認同東鐵線過海段可改善交通

港鐵上周宣布東鐵線將正式通車，在周一（9日）舉行了會展站開放日，並於日前發布邀請了知名鐵路迷和多位名人參與的宣傳MV，唱出以《綠䄂子》改詞的新歌《東鐵過海真的很興奮》。然而新鐵路通車之後，運輸署將作出不同的交通調節，一些未能直接受惠的乘客或將蒙受影響，由16 個民間交通關注組織組成的「關注鐵路通車公共交通規劃聯席」（下稱「聯席」）於今日（14日）就此事舉行記者招待會。

聯席近日訪問了超過1,800名九龍城區及黃大仙區的居民，以了解他們對東鐵線過海段通車及相關巴士服務調整的意見，其中發現逾八成受訪者不認同「單靠東鐵線過海足於改善過海交通」；在582位現時使用巴士或渡輪的乘客中，有390人、即67%表示改用港鐵過海的機會甚微或較微，只有16位表示機會甚高。此外，調查問及乘客選擇交通工具時考慮的因素，受訪者排列各項的優先次序時，顯示他們最注重的是班次及轉車次數，車程長短和穩定性反而並非最主要。

「無鐵地區」居民無辜中槍

聯席表示，留意到運輸署不但未有藉新鐵路通車的契機重組及改善隧巴路線規劃，反而是考慮大規模調整全港所有包括行經紅隧、西隧及東隧的隧巴服務班次，形容範圍之廣、影響之深遠是前所未見，例如慈雲山及何文田邨一帶的乘客，他們不但未有直接受惠於東鐵線過海段，但日常使用的過海巴士服務反而會被削減；也有一些地區如土瓜灣的居民，因距離或地理因素較多使用巴士或小巴通勤，但受制於政府「以鐵路為骨幹」的交通政策，依賴巴士出入「無鐵地區」的居民往往因巴士削班、取消路線無辜「中槍」。

聯席代表林宏正指出，相比鐵路，巴士有其獨特優勢，例如是更容易提供點對點服務；乘客當中亦「有人求快、有人求舒服」，然而現時運輸署只着眼於鐵路較其他交通工具更為快捷。他認為，削減班次不應是巴士公司應對東鐵線過海的唯一選擇；又指根據現行運輸署《巴士路線發展計劃中有關改善及減少服務的指引》(「班次指引」)，即使巴士已坐滿，路線仍可被削減班次。

▼《東鐵過海真的很興奮》宣傳MV▼



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以往新鐵路通車時，運輸署一般會預早公布公共交通調整方案並廣泛諮詢地區人士。聯席指出，2014 年通車的西港島線，運輸署早於通車前17個月已公布巴士路線重整的初步計劃，隨後至少4次諮詢區議會、舉辦7場地區巡迴公眾諮詢會，然而《配合東鐵線過海段開通的公共交通服務調整計劃》延至今年5月3日才倉卒披露，僅是通車日期前12 日，其間不設任何公眾諮詢，更未有於區議會討論或審議。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼



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聯席代表紀俊安形容，有關的諮詢予人「越做越縮」之感，而且缺乏有效渠道瞭解居民需求；又指巴士公司定期舉行的「乘客聯絡小組會議」僅為滿足專營權施加的要求，收集意見的方式亦流於單向，缺乏居民、巴士公司與政府部門三方之間的互動，批評其無法有效跟進社區需求。

他們建議，運輸署短期應聯同巴士公司及小巴營辦商透過舉辦不同形式的諮詢活動，長期則應定期檢討巴士規劃方針，並按社會及發展需要舉辦公眾參與活動，以確保規劃方針與時並進，使公共交通服務更切合市民需求。

▼5月13日 新巴城巴隧巴301號「榮休」▼

