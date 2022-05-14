荃灣地標Cafe結業辦告別派對　情侶東涌跨區提早2小時排隊

巿況經濟下行，但租金人手等成本不降反升，近期有不少老店相繼結業。荃灣路德圍一間轉角Cafe，門口長年有顧客排隊輪候，早已成為區內著名地標餐廳，然而該店踏入第九個年頭，不敵加租、疫下人手成本上升及人流減弱等因素，本周三（11日）正式約滿結業，本周六舉行告別派對，向街坊免費送贈飲品及蛋糕，感謝多年來支持，有情侶提早2小時跨區由東涌乘車到場輪候入場，亦有情侶指第一次約會在這裏開始，希望「有一個好的開始，亦有一個圓滿的結局。」



+ 2

九年租滿結業 辦結業派對免費贈蛋糕飲品

位於荃灣海壩街的Beans Cafe，2013年11月起在上址經營，其後擴張經營連租兩個舖頭，今年剛踏入第九個年頭，其官方網頁宣布是時候說個暫別，並有幸得到荃灣街坊及客人的支持，與香港人同行，捱過關關難關，一路走到今天，該店待本周三最後一天營業，為了答謝客人多年支持，將於今日（14日）下午2至5時舉行告別派對，除免費提供飲品及蛋糕外，還會提供即影即有合照。

現場所見，下午1時許，店內已坐滿人客，並有客人在外面排隊輪候，該店的玻玻櫥窗貼上「轉角再見」等字句，高峰時龍尾由門口延至50米外近安榮街對開，客人在場內不同位置拍照打卡，亦有客人與店員拳頭碰拳頭以示支持。

羅先生與袁小姐稱2年前開始拍拖前第一次約會的初相織，便在Beans Cafe開始，當他們聽到該店結業的消息，今日特地提早排隊輪候入場，希望在該店最後時刻享用蛋糕及飲品緬懷一番，藉此希望「有一個好的開始，亦有一個圓滿的結局。」

店內初相識變情侶：有好開始有圓滿結局

另一對年青情侶陳小姐及蔡先生，當中陳小姐在區內工作的關係，經常到訪該店，難忘與舊同事在店內慶祝生日的回憶，區內亦少有面向街角的Cafe，即使她其後不在荃灣區工作，亦不時相約男友到店內買甜品及飲品，打發一整個下午，兩人在網上獲悉Beans Cafe結業後，選擇今日的告別派對中輪候入場，蔡先生更從東涌跨區，提早2小時到場，店員發現中午有客人排隊，安排各人12時35分先進入店內坐下，待下午2時逐一到前枱領取飲品及蛋糕享用，他對店員的貼心安排感到窩心，並希望他日該店在另一個位置重開。

居住荃灣區的陳先生稱，4年前開始光顧該間，其5歲兒子最喜愛該店的熱檸蜜及番茄長通粉，至少每月光顧一次，他趕在兒子上課前夕到場排隊，讓兒子一嚐最後的味道，店員其後知悉其兒子不愛蛋糕，亦特地為他製作雪糕及熱檸蜜，在店內慢慢品嚐。

疫情人手舖租成本上升 餐廳經營環境更艱難

Bean Cafe負責人Joe表示，荃灣是第一間元祖店，其後慢慢擴張至各區共有9間分店，看到不少情侶拍拖到場約會，亦有長者定期到場光顧，疫情期間街坊為撲漂白水而發愁，店員特地買來大容量的加侖裝漂白水，容許客人自行斟進小容器內，漸漸與區內街坊形成一個社區網絡，對此店有不可言喻的情感，不過疫情肆虐兩年多，他亦感受到生意艱難，例如店員相繼染疫病倒，他要額外增加五成人手成本去維持業務，但今年2月生意因限聚令及暫停晚巿等影響，生意一度跌近一半，此消彼長之下營運出現壓力，幸4月過後放寬社交距離措施，客流漸恢復正常水平。

然而他指，疫情令巿況向下，區內人流又分散至荃灣西等社區，生意始終不及以往，加上業主近年瘋狂加租，由最初兩個舖頭月租9萬多元，至近月接洽續約時要求加租至近20萬元，加幅逾一倍，令他不得不向客人暫別，「休息是為了走更遠的路」，目前會在葵青區物色其他合適舖位重整其鼓。