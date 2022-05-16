安達臣道石礦場擬建政府綜合大樓、石礦公園　平面設計圖曝光

政府於2019年度《財政預算案》提出預留約220億元推展首批「一地多用」項目，其中位於觀塘的安達臣道石礦場G2地盤工程項目，計劃興建聯用綜合大樓，政府產業署及建築署向區議會提交最新文件披露，佔地約8,270平方米的用地將興建2座大樓，屆時提供體育館、社會福利設施、社區會堂、公共圖書館等，涉及總樓面約18.7萬平方呎，若有關申請獲城規會通過，最快今年内向立法會申請撥款以展開興建工程。



聯用大樓共兩座 分別四層及七層高

根據明日（17曰）召開的觀塘區議會房屋、規劃、地政、發展及重建委員會討論文件中顯示，擬建的聯用綜合大樓位於安達臣道石礦場G2地盤，佔地約8,270平方米，在《觀塘（北部）分區計劃大綱核准圖編號 S/K14N/15》中劃為「政府、機構或社區（2）」用途地帶，建築物高度限制為主水平基準上200米，屆時將興建兩幢分別4層及7層高的大樓，分別提供公共圖書館、多用途社區會堂、體育館、長者日間護理中心、安老院舍、綜合家庭服務中心、精神健康綜合社區中心、特殊幼兒中心、市區單身人士宿舍等，另大樓設有2層地庫，用作公共停車場泊位，涉及總樓面約18.7萬平方呎。

建築署稱已就聯用綜合大樓完成技術可行性研究及有關工程進行初步規劃，建築署則負責制訂規劃概念方案，已向城規會申請略為放寬建築物高度限制，以及在「休憩用地」用途地帶內興建「公眾停車場（貨櫃車除外）」的申請許可，申請提到聯用大樓的發展在技術上可行，可為安達臣道石礦場與鄰近社區帶來重大利益，並為安達臣道石礦場的公民廣場增添特色。若有關申詳獲城規會批准，署方將會爭取於2022年年内向立法會申請撥款，以便盡快展開工程。

石礦公園佔地8.5公頃 設大量休憩及遊戲設施

另外，委員會另一份文件中提到毗鄰上述地盤對開的安達臣道石礦場的區域休憩用地項目，佔地約共17.5公頃，當中包括由康文署負責管理的安達臣道石礦場「石礦公園」，面積約8.5公頃；由渠務署負責管理的「湖泊公園」，面積約3公頃；以及約6公頃的岩壁部分。而石礦公園的擬建設施包括中央草坪及園景花園、步行或緩跑徑連健身設施、單車公園及單車亭、露天劇場、觀景台、歷奇遊樂場、寵物公園、戶外多用途球場、五人足球場或手球場、供野外定向運動進行的設施等。