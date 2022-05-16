粉嶺私人蚊型地收回興建「插針」公屋　2027年落成提供450單位

政府去年宣布引用《收回土地條例》(下稱條例)，收回多年來未有發展的私人閒置土地，其中面積只有半個標準足球場大小、鄰近粉嶺中心對開新運路地皮，便是其中之一。它將用作公營房屋用途，以興建「插針式」單幢大廈，料提供約450單位及可容納約1,260人，預計最快2027年落成。今（16日）北區區議會房委會房屋署到場簡介計劃，有區議員建議在新公屋附近加設港鐵出入口，以便利居民進出。



新建單幢大廈料容納約1,260人

房屋署指新運路土地毗鄰粉嶺中心及明愛粉嶺陳震夏中學，亦較鄰近粉嶺火車站。該幅佔地約0.35公頃的地皮，面積相等於半個標準足球場(約0.71公頃)，屬去年引用條例以來收回私人土地中的蚊型地皮，屆時用地將會興建1座住宅大樓，可提供約450個單位，料可容納約1,260人，住用及非住用地積比率分別約6.5及約0.65。在初步構思中，項目將會提供一所幼兒中心、社會保障辦事處及綠化休憩設施與兒童遊樂場，亦會參照《香港規劃標準與準則》提供泊車位及屋苑管理設施。部門現就計劃進行詳細的技術評估包括交通及環境等，以確保有關計劃符合各方面的要求。按現時的發展計劃，會待政府收回土地後，工程預計於明年展開，會在工地移除部分樹木和花槽，屆時附近車站亦要稍作移位，料新公屋將於2027年落成。

區議員建議加設地鐵站出入口疏導人流

北區區議會主席羅庭德指出新公屋落成後，需要與附近住宅共用車站，希望能加設港鐵粉嶺站的出入口，以助疏道人流。「嗰度行去粉嶺站C出口都要成2公里」。侯福達亦同意羅庭德說法，認為交通配套十分重要，又指出當局需要加設出入口後，他才會支持項目。高維基則提到新運路時有擠塞，署方應考慮除去現有花槽，以擴闊道路。

房屋署代表回覆指，在設計用地時已考慮道路未來車流，指出是次新公屋的規劃較少，認為相關的道路及交通配套已足夠使用。署方亦表示新公屋位置只需要步行5至10分鐘便能到達港鐵站，附近亦有巴士站供居民使用。