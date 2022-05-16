皇后山邨擴建3.5萬人僅6條巴士線　區議員：多成萬人交通點夠用?

皇后山邨去年落成後，其仿如「孤鳥」的交通配套備受居民詬病，政府擬推皇后山第二期擴展公屋計劃，將前皇后山軍營遺留下的建築物及樹木群約佔4公頃用地進行平整，再興建6座樓高約47層的住宅大樓及1座約7層高的社會福利設施大樓，料提供4,000個單位容納逾萬人，最快2030/31年度完工，若連同一期公屋約2.4萬人，邨內居民合共多達3.5萬人。有區議員憂慮區內交通配套尚未完善，擴建後勢雪上加霜，促請當局先完善整個社區規劃。



今（16日）北區區議會土地發展、房屋及工程委員會會議召開，房屋署在會上介紹皇后山擴建公營房屋計劃。（曾鳳婷攝）

新擴展皇后山邨項目料可容納11,300人

北區區議會土地發展、房屋及工程委員會會議今日（16日）召開，房屋署派代表在會上介紹皇后山擴建公營房屋計劃。據指擴展公屋的用地位於粉嶺皇后山區的前皇后山軍營遺址 建築物及樹群一帶，現屬於政府用地，地盤總面積約4公頃。項目預計提供4,000伙單位，可容納11,300人，附設社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施等基礎配套設施，項目將於土拓署完成工地平整與基礎設施工程後興建大廈，料在2030/31年度完工。署方亦透露項目的中央地帶設有自然綠化帶，分開每座大樓間距，做到自然通風。另外，該座約7層高的社會福利設施大樓將會設於龍馬路附近，一來可作緩衝空間，二來方便居民使用。

至於地盤中涉及的樹木數量，房屋署代表指經初步估算約有1,475棵樹木，當中24棵樹木原地保留不受工程影響，另有18棵具保育重要性的土沉香建議移植至他處，其餘1,433棵樹則建議砍伐移除。土拓署將會根據相關指引補償建議，在鄰近塘坑的種植平台植下樹苗。

皇后山內僅有6條巴士線 無法再增加

北區區議會主席羅庭德指出，現時皇后山一帶僅有6條巴士線，其中4條路線更是新設。自皇后山邨陸續入伙後，他收到不少居民反映交通配套不足問題，當中近半居民需要前往屯門、元朗及天水圍一帶上班或上學，惟沒有巴士直達目的地。

他表示現時居民只能依賴一輛到上水的小巴及一輛抵達粉嶺站的巴士再轉車，以致上述兩條路線長期爆滿，其他路線卻較少人乘搭，他希望房屋署及運輸署在交通規劃上更貼近民情，推展項目時不要再重蹈覆轍，預先做好規劃。

除公共交通外，龍馬路為進出皇后山的主要路徑。羅庭德表示，上月曾多次發現龍馬路一帶交通擠塞，但在新一輪公屋發展計劃未有提及如何滿足未來增加逾萬人入住的額外交通需要，而現存皇后山巴土總站亦只能容納6個巴士站頭及一個出入口位置。「之前有同部門傾過，話附近係斜路，平整唔到，但梨木樹個啲都有同類情況，點解皇后山唔得？」他建議當局需要預先規劃：「得6條路線，日後仲要多成萬人，唔夠用，巴土站無位點開新線？」

山麗苑通道無法應付居民裝修需要

羅又指，現時山麗苑6座大廈之間只有一條消防通道及6個貨車尾板可以使用，已無法應付居民的裝修需要，建議加強管理及加設小路，而皇后山二期公屋在設計時亦要考慮相關問題，避免再次發生同類情況。而公屋的配套設施如街市、商場或社福設施一般都在住戶入伙約1年後才進場，希望房屋署能好好控制時間差，讓居民盡早使用。

北區區議員高維基指出，公屋工程期間工程車輛使用龍馬隧道出入的情況不理想，他認為工程車的泥沙及嘈音會影響到現有居民，建議當局研究為布格仔開拓車路取代進出。（曾鳳婷攝）

北區區議員高維基則指出，公屋工程期間工程車輛使用龍馬隧道出入的情況不理想，他認為工程車的泥沙及噪音會影響現有居民，建議當局研究為布格仔開拓車路。

房屋署：改善措施實行後 能應付區內交通需要

房屋署代表回覆，皇后山公營房屋發展項目的基建工程已完成一系列改善措施，包括擴建龍馬路成標準雙線不分隔車道、沙頭角公路及龍馬路迴旋處增設專用左轉行車線、沙頭角公路及萃雲路路口改為分段橫過馬路處。署方經評估後，上述改善措施在新公屋建成後仍足夠應付當區需求。

署方稱會密切監察工地的施工情況，要求承建商實施適當的環境影響緩解措施，包括於工地進行灑水、覆蓋儲存工程物料以控制塵埃、盡量減少產生建築廢物、重用或循環使用建築物料等，盡量減少工程對環境的影響。顧問公司同時評估因施工情況，結果顯示工程車途經沙頭角公路、龍馬路及皇后山區內道路的影響輕微。至於有議員提到開拓布格仔一帶道路，署方指改建工程存困難，亦會影響附近居民，暫不予考慮。

屋邨設施配套方面，皇后山新公屋項目將會加設上落貨位及停車處，署方亦會和相關部門討論為社區設施設立獨立建築期，以加快入伙時間。皇后山新公屋居民可暫用皇后山商場至新設施完工。