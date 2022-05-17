有心人全港放8部「幽靈單車」悼單車事故身亡者：持續向當局施壓

幽靈單車（Ghost Bikes）是一些髹上白色油漆的的廢棄單車，用以放置在有單車使用者因遭車輛碰撞而死亡的地方，用以紀念及提醒其他機動車輛駕駛者注意行車安全，車上通常有用紅字寫成的紀念語句，在世界多地都會有這種做法。近日亦有人在香港8區放置幽靈單車，紀念2021年共有8人死於單車撞車事故，並強調不僅是紀念在意外中身亡的人，同時要銘記這些年來有成千上萬的人在單車上受傷。



根據《Transit Jam》資料，2021年9月14日在太子道西與荔枝角道交界，一名68歲的男士被校巴撞倒，為2021年共8人死於單車撞車事故的其中之一。（「hkghostbikes」IG圖片）

幽靈單車計劃最先由美國三藩市的藝術家Jo Slota開始，他為了進行藝術創作，在2002年開始收集廢棄單車和漆上白色油漆，拍下照片並放上網頁。第一輛用以紀念單車意外的幽靈單車於2003年10月出現在美國密蘇里州聖路易市，由目睹單車使用者被機動車輛碰撞死亡的Patrick Van Der Tuin安置，而牌匾上寫了「Cyclist Struck Here」（單車騎士在此罹難），其後Patrick Van Der Tuin又有在其他相關單車意外黑點安置幽靈單車。而紐約作家Jessie Singer也是這概念的先驅之一。

香港英文媒體《Transit Jam》創始人James Ockenden早前搜集了2021年的數據，發現共有8人因單車意外而喪生，而當中只有4宗得到主流媒體報道，據他在文中表示，「警察系統僅在事故發生後幾天內、受害者死亡時才發布有關致命事故的新聞稿。鑑於每天有數百起交通意外，記者無法全部追蹤，只有大約50%的死亡事件真正成為新聞。」

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為了令香港市民更加關注這些意外，James Ockenden在8個發生意外的地點，各自放置了一部全白色的幽靈單車，並在社交平台Instagram開設帳號以作紀念，「今年8名遇難者均為男性，年齡從55歲到79歲不等。3人被公交車撞傷（一輛小巴、一輛校車、一名員工教練）；一個被一輛水泥卡車壓碎。兩人在與其他騎車人的碰撞中喪生，在兩宗案件中，我們不知道發生了甚麼事。」他在文中指，是次項目以他個人名義發起，以向使用單車出行的人表達尊重。他又指，感謝Crossroads Foundation捐贈用於該項目的自行車，並感謝運輸署整理相關資料，但表示會持續向當局施壓，以獲取有關交通問題的更多公共數據。

翻查資料，2016年11月一宗在九龍灣承豐道發生的交通意外中，一名23歲年輕輔警梁永漢被掛有P牌寶馬司機「爬頭」撞斃，由於他生前熱衷單車運動，在車禍發生後翌日，現場亦有人擺放了一部幽靈單車，車上以紅字寫上被車撞死單車手梁永漢個人資料及出事日期，以及「Rest in peace」（一路好走）等字句，車旁放有鮮花，以作悼念，並提醒其他道路使用者要注意安全。