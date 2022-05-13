東岸公園第二期增滑板運動場、單車徑、草坪　料2026年完成

位於炮台山對出海傍的東岸公園，第一期已於去年9月25日正式開放給市民享用，踩鴨仔船等活動深受市民歡迎。灣仔區議會文件透露，東岸公園第二期將會提供滑板場及嬉水設施，更會有行人共融的單車徑通道．料2026年完成。



東岸公園設計圖。（灣仔區議會文件）

整個東岸公園，包括第一期及第二期，面積共約4.2公頃，並有約620米長的海濱，讓市民休憩。文件指出，將會改善現時已開放東岸公園，保留廣受市民歡迎的元素，但會為防坡堤換上更美觀耐用的仿木紋水泥磚，把原來的金屬欄杆換作更通透的玻璃圍欄，及為原來的平衡車軌道鋪上更耐用的物料等。

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而第二期的東岸公園大部份用地都為被中環及灣仔繞道東面入口建築物，將會在其上蓋興建園景平台，市民可以在上面耕作和空中花園之用，並24小時對外開放。

在現時的東岸公園旁邊，亦會新設一個滑板場，文件指，現時社區對滑板及其他極限運動設施的需求日益增加，但過去有滑板場因太近民居，活動聲浪影響附近居民，而現時選址與民居有一定距離，並會在晚上關閉，相信是合適地點。該滑板場將由康文署將會負責管理。

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另外，第二期發展亦會加入嬉水設施，亦會有行人共融的單車徑，想靜態一點亦可以在多用途草坪耍太極、野餐，附近會設有餐廳及兩個小食亭。

文件指出，如果工程如期獲立法會撥款，最早可以在2023年開展工程，會率先完成中環及灣仔繞道東面入口外連接行人板道的一段約6米闊的海濱長廊，可以先駁通東區走廊下之行人板道第一期的用地，該市民可以從西營盤漫步約8公里到東岸公園附近。整個項目則預計在2026年完成。