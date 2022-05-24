過渡性房屋項目荃福居動土料明年落成　將提供196個單位

過渡性房屋項目「荃福居」昨日（23日）舉行動土禮，將提供196個單位，包括一人至五人單位及無障礙單位，料可容納400人居住。



「荃福居」過渡性房屋項目周一舉行動土禮。（齊惜福提供圖片）

在運輸及房屋局的推動，以及由慈善機構齊惜福策劃、建築及營運的「荃福居」昨日在荃灣聯仁街舉行動土禮，項目預計2023年完成，將提供196個單位，包括一人至五人單位及無障礙單位，預計容納約400人居住，每個單位均附設洗手間、浴室及煮食空間，為基層及低收入家庭改善居住環境。荃福居園內將會興建一個多用途綜合服務中心，為該區居民提供各種多元化活動及課程，促進區內互動發展。

設計概念以綠色生活為本

荃福居設計概念以綠色生活為本，由建築設計以至設施用途均加入環保元素，房屋以通風、採光及較寬裕的空間，提供舒適的居所。園內亦設有升級回收再造及社區園圃，居民可利用廚餘堆肥，種植有機蔬菜，實戰「餐桌回歸餐桌」零浪費的飲食模式，未來更會開設綠融士多，由齊惜福帶領區內住戶營運，提高住戶的謀生技能，帶動區內居民之間互動。

齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀（中）表示，齊惜福除了照顧基層市民的溫飽，現在可以協助政府解決住屋問題，希望可透過今次項目將服務延伸至荃灣區居民，為區內有需要的市民提供進一步的社會服務。（齊惜福提供圖片）

運輸及房屋局局長陳帆形容，邀請非政府機構負責營運過渡性房屋，可集各家之長造福社會，「為居民提供良好的居住環境之餘，亦可提升個人技能，又令鄰近社區有所禆益。」齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀表示，齊惜福除了照顧基層市民的溫飽，現在可以協助政府解決住屋問題，希望可透過今次項目將服務延伸至荃灣區居民，為區內有需要的市民提供進一步的社會服務，減輕基層市民生活上的負擔。