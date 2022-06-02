三名教大藝術系女生遊走油尖旺　畫筆下重現7部經典港產片場景

《旺角卡門》、《柔道龍虎榜》、《黑社會》……電影取景地不一定要有奇觀異景，油尖旺的舊城小區同樣蘊藏着光影蹤跡。近日有三名藝術系女生，用了七部港人熟悉的電影為中心，以畫筆將一幕幕在油尖旺拍攝的經典場景重現。她們又以拼圖方式，將場景的繪畫置於現實場景中作對比，過程中走訪了區內不同的小店與街坊接觸，了解到過往電影拍攝的場景變化及種種趣事。

「過往大家可能太依賴交通工具，對呢個社區嘅認識好支離破碎。」她們指，希望藉着這一輯為《線影》的作品，鼓勵更多人沿着經典電影路線漫行社區，發掘更多埋藏在舊區內的寶藏。



（左起）來自香港教育大學文化與創意藝術學系的陳葦殷（Hailey）、彭杜賢（Thea）和黃諾姸（Nora），用了七部港人熟悉的電影為中心，以畫筆將一幕幕在油尖旺拍攝的經典場景重現。（盧翊銘攝）

來自香港教育大學文化與創意藝術學系的陳葦殷（Hailey）、黃諾姸（Nora）和彭杜賢（Thea），本來並不相識，自去年9月因為這個作品而聚在一起，三人同樣熱愛電影，而油麻地、佐敦和西九龍是香港電影取景熱點，「用記錄式去了解一個地區好冇感情，但電影唔同，好實在咁紀錄咗當刻嘅生活面貌。」留着清爽短髮的彭杜賢說。

彭杜賢指，導演當年在電影中留低的訊息，她很想了解現時是否仍然存在，「例如2003年嘅《柔道龍虎榜》，嗰時係香港最差嘅時間，導演杜琪峯都喺訪問中講，拍呢套戲係想畀返團火人哋……我哋近期再去取景嗰間餐廳，見到仍有營業，員工仍然用最普通但最努力嘅樣子生活、生存，而且好努力保留餐廳最傳統一面。」

嘆落區時發現部分景物已面目全非

這些經典電影，三名生於90後、00後的女生笑言，「全部都唔係我哋年代。」她們為了今次作品，特地看了20多套電影，其間又要金睛火眼地找出合用的畫面。負責繪畫工作的黃諾姸指，她擅長畫人，畫街景則甚具挑戰性，加上有時電影劇照像素低、場景很模糊，而且落區對比時，有些景物已面目全非，「畫唔畫到係一個考量，另外就係個地點夠唔夠地標性、喺戲入面又係咪重要。」

例如《香港製造》中曾出現陳枝記刀莊，但電影故事其實圍繞沙田，即使刀莊老闆很友善，三人也只能放棄使用這地點；又如《旺角卡門 》中的果欄，多年來果欄環境改變不少，她們已無法找到劇照中的那幅白色牆，「畫畫比影相自由度大很多，可以加啲自己想像，畫嘅時候來來回回對返劇照，留意到好多細節，覺得同個地區加深咗連繫。」黃諾姸說。

雖然她們的畫筆下劇照畫得十分傳神，但這些經典電影，三名生於90後、00後的女生笑言，「全部都唔係我哋年代。」（盧翊銘攝）

「又例如我哋有三套電影係圍繞油麻地警署，本來都覺得最理想係一個地點一套電影，但後尾覺得，原來呢個地方真係好重要，唔同主題嘅戲都會嚟到呢度。」戴眼鏡的陳葦殷指出，她們畫的劇照有三個角度的舊油麻地警署；她又以「覓食」為例，提到她們在這半年來，因為多落區發掘到社區的不同面向，「以前都係會上網搵好嘢食，但𠵱家見到一啲不起眼、有50幾年歷史嘅店舖，入去試下原來都幾好食……自己落區行發掘到社區文化，好過就咁上網睇人哋過濾咗嘅嘢。」

發掘地區不同面向 為以往將其定型感慚愧

三人指，這一系列的畫作，作品名為《線影》，希望大家知道油尖旺區除了彌敦道，內街還有很多在步行距離之內的景點尚待發掘，並且可以串連起來。屬於新界人的彭杜賢稱，過往來到這區多是消遣，也難以想像一個24小時都如此熱鬧的地區，為何會有人選擇居住，「作為創作者，過往我哋將某啲地方定型，其實都好慚愧。」她們期待觀眾隨著作品推薦的足跡，重新回味經典電影場景，同時喚醒香港市民的集體回憶，以及了解香港電影的黃金時代。

本月起西九文化區藝術展亭展出

旅發局去年9月推出「大城小區-西九龍」推廣，鼓勵年青人走入社區，認識本地文化，運用創新思維，以嶄新藝文角度展示他們眼中的西九龍。今年透過「藝聚香港」平台，旅發局支持香港教育大學文化與創意藝術學系，於6月1日至6月17日期間，在西九文化區藝術展亭舉辦社區文化藝術展覽 ─「西油記」，希望借助展覽，為年青人提供展出藝術作品的平台，亦鼓勵市民以藝文角度欣賞社區。參與學生超過650 人，展品共逾250份，包括曾參與西九龍藝術工作坊的中小學生作品，及12份教大學生探索社區後創作的重點作品。