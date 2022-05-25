83道鐵閘畫中見香港歷史　尋找佐敦、鰂魚涌、筲箕灣的紮根故事

在香港，有人遠走他方尋覓理想家園落地生根，也有人選擇回流故鄉落葉歸根。「城市閘誌」藝術團隊自2017年起，為全港九區創作了83道鐵閘畫作；而今年他們再踏足佐敦、鰂魚涌和筲箕灣，畫出21幅鐵閘畫作，當中可以見到，每間小店都在時代洪流中抱守本業，亦提醒着我們「根」的意義。例如在佐敦有一群紮根香港的尼泊爾異鄉人未曾想過要離開；昔日位於鰂魚涌的太古工業城，建吊車、起宿舍只為讓員工有家的感覺；從前以海為家的漁民，隨世道更替移居筲箕灣岸上。「城巿閘誌」有如時代紀錄冊，透過鐵閘藝術，以最美麗和真摯的方式回饋默默守護社區的人和事。



「城市閘誌」由香港青年藝術協會主辦、渣打香港150週年慈善基金贊助，以及渣打銀行（香港）有限公司全力策動，於2017年首次推出。今年計劃分為兩個階段進行，第一階段以公共藝術為主軸，以佐敦、鰂魚涌和筲箕灣為創作根據地，由11個本地藝術單位為店舖度身訂造全新21幅畫作，呈現店主個性或店舖故事。第二階段以藝術教育為主軸，「城市閘誌」於5月至6月會在太古城中心舉行展覽，展出歷年來所有鐵閘藝術作品的圖片，亦會推出期間限定的四個免費文化導賞團，以及更新版「城市閘誌」流動應用程式。此外，逾7,000本城市閘誌活動冊將會免費派發到全港近100間中學。

佐敦刀王華叔「寶刀未老」

佐敦地區雖小，卻是臥虎藏龍之地，包括自13歲起學習磨刀，擁有「香港刀王」美譽的華叔。他於50年代在廟街開設陳華記利器專門店，對華叔而言，磨刀是謀生技能，亦是一種藝術。藝術家中尾美智子在鐵閘作品上畫出了華叔的匠人精神。作品右方，華叔聚焦刀鋒，以熟練手勢雙手來回於磨刀石上；左方則是他引以為傲的兩件作品，掛有「想當年」標籤的剃刀是人生的第一件作品，下方則是一把斬骨刀，映襯着不只是精湛的技術，更是工作70多年仍然充滿熱誠、寶刀未老的華叔。

佐敦亦有「小尼泊爾」之稱，昔日來港服兵役的啹喀兵的後裔，大多土生土長紮根香港，利用不同的才華和技能服務社區。Susil與Pavati就選擇開設餐廳Chulo Nepalese Home Cooking，為大家提供美食，食客必點的有美味的尼泊爾栗米粥、湯餃子、肉乾、辣醃肉等。藝術家Uncle在左邊的鐵閘畫上尼泊爾文、中文和英文的「好味」；右邊則畫了穿着傳統服飾的老闆娘Pavati，用心地烹調家鄉食物的情境。細心一看，Pavati 正在使用一種由泥製成，名為「Chulo」的傳統尼泊爾木柴灶頭，昔日不少尼泊爾人也是用它來生火煮食。

▼「城市閘誌」2022佐敦、鰂魚涌和筲箕灣共21幅鐵閘畫作▼



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藝術家記錄鰂魚涌僅餘舊式文具舖

至於鰂魚涌，它曾經是香港島最龐大的工業區，時至今日已變為住宅及商業區，區內店舖亦以服務街坊和文職人士為主，包括在80年代開業的金城文具公司。文具店是昔日學生放學後流連的好地方。藝術家Devil將回憶寶庫中的鉛筆、砂膠、字帖、木顏色筆、廣告彩、康樂棋、扭計骰、波子等，以及對文具情有獨鍾的金城現任老闆Louis畫在鐵閘作品上，紀錄這一間在區內碩果僅存的舊式文具舖。Devil認為，創作一道鐵閘作品最大挑戰是要從主辦機構的要求、店主的角度，以及自己的技術這三方面找到平衡點。

八珍分店鐵閘上畫上創辦人 分享開業理念

筲箕灣是昔日漁民聚居的重鎮，隨着城市急速發展，雖然漁民和相關行業已近乎在這區絕跡，但仍可感受濃厚的人情味。八珍醬園在1932年創立，接近一個世紀以來，八珍堅持以天然原材料釀醋和生曬醬料，而這門傳統工藝現已傳至第三代。藝術家麥嘉欣在其中一間位於東大街的分店鐵閘上，畫了創辦人伍偉森先生，其開業的理念是將有「家的感覺」的美食與他人分享，感受嚐味的快樂。作品上亦有長期熱賣產品——釀在傳統醋罈中的豬腳薑，配以三代人迎接新生時的喜悅，代表承傳與創新。而八珍近年積極研發新食品，其中一項就是薑醋曲奇。

導賞團分四大主題 設AR擴增實境技術

為了讓大眾對社區以及香港歷史文化有更深入的認識，「城市閘誌 2022」特設免費文化導賞團，由5月28日起至7月2日，社企「街坊帶路」的專業導賞員逢週末會帶領市民探索佐敦、鰂魚涌和筲箕灣。導賞團共分為四大主題，佐敦有「和而不同的小尼泊爾」帶你認識紮根香港尼泊爾社群，「闖出世界的傳統手工藝」則向本地匠人致敬；鰂魚涌有「工業王國的蛻變軌跡」，尋找這個曾經是香港島最龐大工業區的變遷，更有機會參觀太古歷史檔案庫；筲箕灣就有「時代巨輪下的漁村今昔」，一起呼吸昔日的漁村氣息和一份歷久不衰的濃厚人情味。各團遊歷時間約1小時30分至兩小時不等，每團名額有限，先報先得，網上報名。

更新版「城市閘誌」流動應用程式將於5月下旬推出，提供新增佐敦、鰂魚涌和筲箕灣主題導賞路線， 合共9個地區14條導賞路線，利用全球定位系統導航，按圖索驥發掘83道鐵閘作品的所在地。內置AR擴增實境技術，將虛擬作品與真實環境結合，讓公眾不受店舖營業時間限制隨時欣賞鐵閘畫作。

詳情可參考網頁：https://www.hkyaf.com/?fbclid=IwAR1h5i6RMr3Yhl4XCr6Fpn-4y1daIBtlyDG_pIzRffEjBCfIEQF-qTcyK8Q