兩名獲獎IVE畢業生因兄長立志　投身土木工程及特殊教育界成專才

面對困難，不少人選擇逃避或放棄，但兩名IVE畢業生林文翰與林頌欣用行動證明，成長路上即使遇到不少挫折與苦難，只要朝着標竿直跑，總有出人頭地的一天。文翰和頌欣分別畢業於IVE土木工程及幼兒教育學系，他們的成長經歷與平常人不一樣，但巧合地都因兄長立志，在成長路上自強不息，二人今年獲頒VTC「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」，每人獲發一萬元獎學金，他們不約而同地想將獎學金用作裝備自己，將來回饋社會。



林文翰在父親離世後一直過著獨居生活，他未有自怨自艾，反而樂觀面對生活上的一切困境，後來更立志追逐哥哥的步伐，加入工程專業，期望畢業後可與兄長一起在工程界中打拼。（受訪者提供）

初中起獨居 靠歷奇走出情緒低谷

林文翰初中時父親便離世，與年齡相差十年的哥哥相依為命，兄長一早搬離家中，故他一直過着獨居生活。他坦言一開始「連飯都唔係好識煮」，哥哥鼓勵他說，「知道呢條路難行，但你可以畀其他人早啲去適應」。

當時文翰對前路感到十分迷惘，學校老師得悉他的家庭狀況後，建議他參加課外活動，文翰遂開始寄情於歷奇活動，空閒時投入大自然懷抱中，過去幾年不斷體驗各種戶外運動，磨練出鬥志及自信心。勇於接受挑戰的他，亦十分認真看待這幾門興趣，後來更去考取各類牌照，現時持有山藝、歷奇、獨木舟等專業教練牌照，將自己所見所感、知識與技巧分享給他人。比同年人更早獨立的文翰，從未有自怨自艾，樂觀面對生活上一切困境，後來更立志追逐哥哥的步伐，加入工程專業，期望畢業後可與兄長一起在工程界中打拼。

羨慕哥哥親手設計建築物的成功感

現時文翰就讀香港理工大學土木工程相關學士課程三年級，他的求學之路並不容易，令他多年來能堅持下去的，就是「想跟隨哥哥的一份心」。文翰與哥哥年紀相差十年，哥哥是IVE電機工程高級文憑的畢業生，現時擔任工程項目經理及攻讀相關碩士課程。

年幼時文翰留意到哥哥經常繪畫電路圖，他憶述有次兩兄弟一起逛街時，哥哥對他說「嗰棟大廈我之前有落手做」，令他認為可親手設計建築物很有滿足及成功感。工程專業亦可貢獻社會，因此他決定跟隨哥哥的步伐，升讀工程專業。中學文憑試後，文翰先考入IVE修讀基礎課程文憑，再升讀高級文憑，預計在大學畢業後，先在工程界中打拼，累積足夠經驗後再修讀碩士課程進修。

所謂「長兄為父」，文翰對哥哥的感覺也一樣。由於父親早逝，文翰常常會糾結未來的去向，他形容多次靠哥哥的一席話安慰而解除困惑。（受訪者提供圖片）

所謂「長兄為父」，文翰對哥哥的感覺也一樣。由於父親早逝，文翰常常會糾結未來的去向，他形容多次靠哥哥的一席話安慰而解除困惑。文翰曾考慮與哥哥一樣修讀電機工程，「有諗過入哥哥公司做，跟佢搵食算」。這條路看似相對易走，但當時哥哥語重心長地着他考慮清楚個人特質與興趣，再三思量下，他認為自己更愛偏重戶外工作的土木工程科，最終因興趣決定忠於自己選擇加入土木工程行業。

兄長、好友有特殊學習需要 從不戴有色眼鏡看待別人

另一名IVE畢業生也是因兒時經歷，啟發她認清未來目標。不少父母照顧有特殊學習需要的小孩時，需要花上更多時間及心力，繼而疏忽自己另一個小孩。但另一位在有特殊學習需要的家庭長大、VTC「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得獎者林頌欣（Gloria）卻未曾有過這樣的想法。

林頌欣（Gloria）的哥哥患有讀寫障礙，從小耳濡目染底下，啟發到她希望投身特殊幼兒教育業。（受訪者提供圖片）

頌欣的哥哥有讀寫障礙問題，媽媽在照顧哥哥時會用上較特別的方法，例如運用很多顏色筆及故事書協助哥哥學習。頌欣與哥哥相處融洽，她認為兩兄妹各有長處，在學習、日常生活上都會互相幫忙。大概是因為從小耳濡目染，她從來不會戴「有色眼鏡」看待有特殊學習需要的人，她最好的朋友是聽障人士，需要配戴助聽器，平日頌欣與她相處時需要注意音量大小，亦多以打字交流代替錄音短訊。

在中學階段，老師因留意到她與其他學生有所不同，故特意邀請她照顧較一些有情緒需要的同學，頌欣舉例指，求學時曾遇過不少有情緒病的同學，「只要唔觸碰佢哋嘅底線，你會發現佢哋好有才華，可以喺台上發光」。種種經歷，令頌欣發現自己原來很享受幫助他人的滿足感 ，令她有志投身特殊幼兒教育事業。

對待特殊幼兒需因材施教

中學文憑試後，頌欣報讀了IVE特殊幼兒教育課程，並到一間肢體及智力障礙學校實習，與特殊幼兒上課時，不少人或會質疑「佢哋連支筆都揸唔好，點完成一件手工？」頌欣表示，教授有肢體殘障的學童時，除了需要精簡課程及教授時多重覆內容外，亦需要「睇人去安排難度」，例如留意學童的吸收程度及其陪伴者的情況，評估後再分發不同的素材，亦要多鼓勵學童不要被框架限制。

有時無法用口語表達嘅，可以透過藝術去令人哋了解自己嘅諗法。 「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得獎者林頌欣

在IVE修讀特殊幼兒教育課程，頌欣亦比人走多幾步，平日除了應對繁重的學業外，亦抽空考獲手語及急救基礎證書，今年以優異成績畢業，未來她將會繼續升讀相關課程，朝着自己的目標前進。

冀成立特殊學童藝術中心

處理壓力、情緒的方法有很多，自幼便喜歡畫畫的頌欣視創作為抒發情感的最佳工具，在中學時期她便鍾情於油畫、裝置藝術等，接觸很多有特殊教育需要的學童後，她靈機一觸，希望將自己擅長的藝術與特殊教育結合，未來成立特殊學童藝術中心，利用藝術幫助學童抒發情感及提供心理治療，令他們建立自信，「有時無法用口語表達嘅，可以透過藝術去令人哋了解自己嘅諗法」。