公園表演收利是模式殺入商場　網民斥：後邊寫慈善， 前邊收利是

「屯門娜娜」式表演殺入商場公演？有音樂團體近日在西九龍中心舉行慈善大匯演，邀請多名歌手上台獻唱，其間一名身穿「黃金戰衣」的女子一邊唱歌，三度收取台下觀眾給予的利是，仿似返回昔日屯門公園大媽歌舞團表演收酬的做法，相關短片引起熱論，有網民笑言「屯門班大媽升呢去西九逗利是喎?」，亦有人質疑為何活動列明是慈善，卻有疑似收取報酬的行為，批評相關行徑令商場「烏煙瘴氣」，要求相關單位徹查。



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商場表演期間至少三度收利是

涉事活動上月28日在深水埗西九龍中心1樓大堂表演區舉行，主辦單位為音樂過來人協會，當時活動列明為慈善之聲大匯演，根據其facebook官網顯示至少邀請12名歌手當日下午在上台獻唱，其中被指收利是的女歌手，大會事後有發活動照片，顯示她獲大會頒發感謝狀，以示感謝她到場表演。

根據網友發布當日現場表演影片所見，一名身穿「黃金戰衣」的中年女子不斷扭動身體演唱陳慧琳的《花花宇宙》期間，台下亦有觀眾歡呼，更有人主動上前向該名女歌手送上利是，片中只見涉事女子至少三度收取利是，並連忙向送利是的巿民表示「多謝晒！」其間未見有任何工作人員上前阻攔，有關行徑仿如昔日屯門公園大媽歌舞團做法，一邊唱歌一邊收酬勞賣力演出。

相關短片公開後，引起大批網友非議，有網民留言直指：「（大媽歌舞團）由屯門搬去尖咀再搬入西九」、「屯門班大媽升呢去西九逗利是喎?」、「成班廟街皇后？ 定係屯門大媽？」，亦有人打趣稱「現場有無提供按腳服務」、「唱到首歌咁，究竟係音樂過來人協會定係音樂未亡人協會？」亦有網友質疑「後邊寫慈善， 前邊收利是」相關行為是否合符法例規管。

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大媽歌舞團殺入屯門公園 康文署修例趕絕

大媽歌舞團數年前殺入屯門公園，透過公開表演向現場觀眾收取酬勞，當中以屯門娜娜最為惹火，她以性感衣着及舞姿吸引中老年街坊青睞，聲浪引發的噪音卻引起區內街坊不滿，康文署其後修訂的《遊樂場地（修訂）規例》影響下，令相關表演絕迹康文轄下場地，有關表演者亦由公開場所轉往抖音直播「搵食」或於個人IG公布近況，不過近年死灰復燃，部分表演者轉至尖沙咀或中環街頭一邊表演一邊直播，引起公眾關注。

《香港01》正就事件聯絡音樂過來人協會及電郵西九龍中心商場了解事件。