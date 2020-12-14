被指現身旺角歌舞團撐場　「屯門娜娜」即割席︰唔好再搞我了

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近日有報道指一度銷聲匿跡的大媽歌舞團再次在旺角街頭出現，更有人稱曾目睹因在屯門公園演唱而聲名大噪的「屯門娜娜」到場贈慶，報道更指從娜娜IG的照片可見，她曾在旺角出沒。不過，娜娜在社交平台立即否認曾到旺角，更直言︰「我只係一個普通人，想好好生活，違法嘅野我唔會做咯」。

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娜娜在屯門公園起家，經常勁歌熱舞，引來不少捧場客。（YouTube截圖）

大媽歌舞團在旺角出現引起一班街坊關注，擔心引發噪音及群聚感染風險等問題，事件驚動區議員到場勸喻他們離開。有街坊甚至聲稱曾見到屯門公園台柱娜娜，但娜娜本人已迅速在IG否認，她寫道︰「冇在（唔好再）搞我了，我冇去旺角啊，我日日直播，唔好再乜野（嘢）新聞都要帶上我拉（啦），我只係一個普通人，想好好生活，違法嘅野我唔會做咯。」她還附上自己的直播截圖以證清白。

有人指見到娜娜現身旺角街頭。（IG圖片）

娜娜近來轉戰直播平台，兼在IG非常活躍！點撃下圖睇更多娜娜的照片！

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提到娜娜又點少得Happy伯？點擊即回顧二人火辣互動：

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