優之良品結業｜還柙者或減零食選擇　關注人士盼署方覓牌子替代

優之良品全線結業的消息傳出後，便引起不少人關注。除市民心中的集體回憶有機會消失外，對於在囚的還柙人士更是一件大事。懲教署目前批准6類小食能送入監房，當中優之良品的肉乾便是其中一款。前立法會議員邵家臻形容豬肉乾及牛肉乾為還柙人士物品「四大之二」，盼懲教署能盡快提出替代品及多提供一個牌子的小食作後備選擇。



按既有規定下，現時只有6類小食能送入監房，當中包括M&M's 黑色或黃色包裝、日本足立啫喱糖、嘉頓香蔥薄餅、金龜嘜魷魚絲、優之良品沙爹牛肉片或沙爹豬肉片及華園魚皮花生。懲教署對於每種小食的牌子、份量、型號、包裝及數量均有嚴格規定。

（懲教署網站圖片）

肉乾屬還柙人士珍視物品的「四大之二」

前立法會議員邵家臻表示，優之良品結業對於在囚的還柙人士來說是一件大事。他提到，監房規矩多，而在批准入監房的物件亦有不同規定，優之良品的兩款肉乾是還柙人士最重要物品豬肉乾、牛肉乾、朱古力及蔥油餅的「四大之二」，主因是肉乾既是零食又不單是零食，當還柙人士每逢對飯餐吃不下嚥的時候就要用它們作加餸之用。他指「優之良品」已非首次牛肉乾缺貨，不少家屬早於三周前已向懲教署反映，但只能不斷致電「優之良品」催貨。

前立法會議員邵家臻在Facebook發文指，優之良品結業對於在囚的還押人士來說是一件大事，形容優之良品的兩款肉乾是還押人士物品的「四大之二」，希望可以署方可盡快提出替代品。（資料圖片 / 李澤彤攝）

憂長期供應缺貨造成在囚人士躁動

他補充，之前曾發生M&M's朱古力新舊包裝問題造成缺貨，懲教署需時逾月更新，而優之良品的牛豬肉乾又多次因市場上的貨品過期延遲出貨，如「四大」有任何供應上的短缺都會引來躁動。過往囚友和家屬多次向署方反映，希望可以多一個牌子的肉乾和其他批準物資作後備選擇「監房無小事，再瑣碎的事都直接影響他們的日常。」邵家臻亦希望署方可加快程序提出替代品。同時避免選用指定牌子，或考慮容許兩款牌子，可以有替代品，「其實唔需要指定牌子，只要係5克裝就得啦，好似今次事件咁，已經係取代唔到。」

有記者今早（7日）在特首林鄭月娥出席行政會議前提問有關問題，林回應相信署方會按現實情況考慮，很樂意適時調較安排。《香港01》正就優之良品結業後，還柙人士的小食安排問題向懲教署查詢。