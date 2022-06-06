優之良品疑全線結業　荃灣分店營業時間落閘　沙田站分店人去樓空

在港迄立近30年、過往受自由行旅客歡迎的優之良品，疑似全線結業。今日（6日）網上流傳優之良品結業，《香港01》記者晚上於其營業時間，致電多間分店電話，大部份均未能接通，當中部份顯示為無效號碼；即使成功接通，但亦無人接聽。

記者大約晚上8時到達位於荃灣街市街的分店，雖然仍是營業時間，但發現已落閘，門外並無張貼任何告示，未知是否已結業，該店的燈牌仍然亮起；東鐵沙田站分店同樣已無營業，貨架更已清空。



分店電話打不通或無人接聽

記者晚上7時多接連致電荃灣、沙田、屯門、觀塘及大圍等優之良品分店，但全數無人接聽，其中屯門分店顯示為無效號碼；觀塘分店雖成功接通，但亦無人接聽。

記者大約晚上8時多到達荃灣街市街分店，發現已經落閘，門外並無張貼任何告示，該店燈牌仍然亮起。有鄰近地舖的店員表示，荃灣優之良品分店昨日（5日）起已無營業，前日（4日）則有開業。問及是否已結業，該店員說：「唔知，好似係。」

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沙田居民：沙田站店店員數日前已收拾貨品

另外，有讀者提供優之良品港鐵沙田站分店的照片，同樣可見已落閘，而且店內的貨架已空無一物；收銀位置一片凌亂。沙田居民劉先生表示，早於三四日前，已經發現有職員在店內收拾貨品，並且提早關門休息，「我見佢任何推廣優惠都冇，夜晚7點幾已關門。」

近期連環將自用舖位推出招租

翻查資料，優之良品有三名股東，董事會主席為黎陳玉卿，其他董事包括有黎獻泰、黎迪祺等。據了解，優之良品近期連環將自用的舖位推出招租，包括銅鑼灣利園山道一個約800平方呎的地舖，近日以月租13萬元放租；觀塘物華街一個面積1,000平方呎連入則閣，以16.8萬元放租中。至於荃灣街市街及佐敦彌敦道舖位，亦分別透過多間代理放租中。

勞工處關注有關事件，提醒受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，該處會為有關僱員提供適切協助。