電動輪椅人士上巴士亦受壓力　破障大師教駕駛技巧助破除出行障礙

輪椅猶如使用者的腳，但有多少人知道原來駕御電動輪椅並沒有我們想像中容易，在香港人多路窄的路段使用，更需要不少技巧。關於殘疾人士權益的自強協會向輪椅人士提供電動輪椅課程，除了教授基本操作技巧外，同時教導他們使用輪椅的態度。課程完結後更會邀請他們以同路人的身份成為其他電動輪椅使用新人的導師，協助學員破除環境及心理上的障礙。



輪椅猶如使用者的腳，但有多少人知道原來駕御電動輪椅並沒有我們想像中容易，在香港人多路窄的路段使用，更需要不少技巧。（張浩維攝）

破障大師計劃於去年8月起實行，「大師」們需要先上六節的培訓課程及完成考核，才能成為破障大師幫助其他同路人學習使用電動輪椅。在計劃過程中，每一節的課堂內容會由破障大師及學員共同制訂，社工亦會在第一節及第六節與學院進行評估。六節課堂中，破障大師亦會和其他電動輪椅使用新人建立關係，分享自己以往經歷。現時計劃有7名破障大師及5位學員。

破障大師計劃於去年8月起實行，「大師」們需要先上六節的培訓課程及完成考核，才能成為破障大師幫助其他同路人學習使用電動輪椅。（張浩維攝）

輪椅人士多年來依靠太太出行感內疚：覺得自己困住佢

有多年駕駛巴士經驗的廖師傅便是其中一名破障大師，他在49歲時因中風導致行動不便，中風首三年一直由太太照顧日常出行。雖然他們的關係尚算不錯，但廖師傅內心卻一直對太太存有愧疚，「覺得自己困住佢，一味照顧我，冇咗自己時間，又整到佢肩同手推到勞損」。機緣巧合下，他於4年前接觸到電動輪椅，在機構的幫助下成功申請，廖師傅亦藉着多年駕駛巴士的經驗快速上手，學會駕御電動輪椅後，他的生活猶如迎來一個新階段，重拾自主權之餘，出行亦較以往順暢，「覺得自己有用啲，太太可以放手，我可以自理，甚至幫屋企人買下餸，覺得唔係咁廢」。

廖師傅是其中一名破障大師，初時藉着駕駛巴士的經驗輕易上手學會使用電動輪椅。他形容學會駕御電動輪椅後，生活猶如迎來一個新階段，重拾自主權之餘，出行亦較以往順暢。（張浩維攝）

學習使用電動輪椅 「原來都有啲規則要守」

自從廖師傅學會使用電動輪椅後，他時常外出到協會與其他輪椅人士聚會，協會社工便嘗試邀請他參加電動輪椅課程，「我聽到個計劃嗰陣，覺得好奇怪，『呢樣嘢都需要學？』但又覺得好奇，可以學到噂咩」。他遂於去年參加相關課程。

上課後，廖師傅使用電動輪椅的態度有所轉變，「學完之後有改觀，原來自己一直用電動輪椅嘅態度都好自我，覺得似揸車，又覺得用電動輪椅代步，唔使學，『平時都係咁㗎啦』，但原來都有啲規則要守，唔係就會違法」。課程結束後，社工邀請他成為破障大師，以同路人身分教導其他電動輪椅新手正確使用電動輪椅，「都退咗休，時間多，所以去幫下人」。

上課後，廖師傅使用電動輪椅的態度有所轉變，「學完之後有改觀，原來自己一直用電動輪椅嘅態度都好自我，覺得似揸車，又覺得用電動輪椅代步，唔使學，『平時都係咁㗎啦』，但原來都有啲規則要守，唔係就會違法」。（張浩維攝）

體弱人士不肯踏出家門 破障大師助解除心魔

廖師傅所接觸到的第一個學員，便是需要長期聞氧的輪椅使用者，原來對方的身體未轉差前，同樣是職業司機。廖師傅得知他的背景後，便感到好奇，「佢都識揸車，應該好快上到手㗎」。起初，雖然廖師傅鼓勵他多外出，惟學員不為所動，繼續留在家中，僅透過窗戶觀看外面的世界。

影響輪椅人士出行的心理及外在環境因素值得令人關注。（張浩維攝）

其後，他才知道雖然對方熟識電動輪椅操作，但礙於要長期聞氧氣，故十分擔心使用外置氧氣樽會突然用光，故除非必要的外出如覆診，否則會選擇留在家中，這樣的情況維持了數年，「有問過佢，佢話好想去公園，但又好擔心」。經過廖師傅的說服下及護士陪同下，該名學員終於戰勝心魔願意踏出家門，「我當下係好開心，好有成就感，佢終於可以喺出面重新呼吸同社交，始終困喺屋企多會好悶」。

另一名破障大師邱先生指出，香港地方較窄，日常出入時常用到的交通工具巴士便是輪椅人士最驚險的一環。「巴士個位只係啱啱好夠位入，少啲技術，佢哋都冇信心，亦會令佢哋因為咁而驚咗出街」。（張浩維攝）

乘坐巴士為輪椅人士最擔心一環

另一名破障大師邱先生指出，香港地方較窄，日常出入時常用到的交通工具巴士便是輪椅人士最驚險的一環。「巴士個位只係啱啱好夠位入，少啲技術，佢哋都冇信心，亦會令佢哋因為咁而驚咗出街」。當日邱先生與另一位學員模擬上巴士的情況，現場可見他們需要先駛入輪椅人士的座位附近，並需要同時注視後方，使用後輪退後以進入座位範圍，再用前輪調整方向。整個過程看似簡單，但在人多的巴士上操作並不容易，除了要利用僅有的位置移動外，亦要承受人群的壓力，「後邊成班人排緊隊，無得慢慢泊入去，但一驚就會失誤」。

談及邱先生擔任破障大師的原因，他則指出自己過往不了解電動輪椅的情況下，曾處處碰壁，為了避免其他輪椅新手遇上同一情況，便利用自身經驗教導他人，與輪椅新手分享心得之餘，見到他們逐步重新融入社會亦令他感到滿足，「有一個70歲嘅獨居伯伯，出返街，落返公園，搵返以前喺樹下同朋友仔吹水嘅感覺」。

自強協會項目主任及社工葉偉強（左）指出，現時坊間鮮有教學如何正確使用電動輪椅，惟根據政府最新數字，輪椅人士使用者的增幅多於20％。（張浩維攝）

自強協會項目主任及社工葉偉強指出，現時坊間鮮有教學如何正確使用電動輪椅，惟根據政府最新數字，輪椅人士使用者的增幅多於20％。「以往中風，𠵱家肢體殘障同唔同病類，例如柏金遜症，都會越嚟越多人要使用電動輪椅」。他表示，破障大師計劃始於復康會，其後由自強協會接手，他觀察到很多輪椅人士因社會環境造成出行障礙，而破障大師正正是協助他們破除環境及心理障礙的導師，讓他們由淺至深，逐步掌控電動輪椅，跨過障礙後，可重新投入社會生活。