西貢大網仔殘疾人射箭場料秋季落成　新場地設施貼近公開比賽規格

今年是香港傷殘人士體育協會成立50週年，協會獲戴麟趾爵士康樂基金的支持下，與域多利遊樂會合作將於西貢大網仔域多利遊樂會會址興建殘疾人射箭場，並用於培育本地殘疾運動員提升競技水平，相關場地會在今年秋季便會正式落成。



射箭場是香港傷殘人士體育協會（下述協會）與域多利遊樂會首個合作興建的永久殘疾人射箭場，旨在為本地殘疾人運動員及地區殘疾人士提供適切及固定的射箭場地，促進殘疾人運動的發展。（香港傷殘人士體育協會提供圖片）

新場地落成後優先開放殘疾人運動員訓練

射箭場是香港傷殘人士體育協會（下述協會）與域多利遊樂會首個合作興建的永久殘疾人射箭場，旨在為本地殘疾人運動員及地區殘疾人士提供適切及固定的射箭場地，促進殘疾人運動的發展。射箭場的設施配合肢體殘疾人士的需要，協會運動員可優先使用作日常訓練，相關場地亦會開放予域多利遊樂會會員及公眾使用。

(左起) 殘疾人射箭隊總教練馬再創、殘疾人射箭運動員危家銓先生及蔡婉龍女士出席射 箭場動土典禮。馬再創指，一直都希望為運動員提供合適和永久的訓練場地，而射箭場能充分考慮他們的需要，環境及設計均貼近公開比賽的要求。（香港傷殘人士體育協會提供圖片）

香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢周日（5日）的出席射箭場的動土典禮時表示，他們很高興能域多利遊樂會攜手策動這項有意義的合作，衷心感謝政府及各持份者的支持，以及戴麟趾爵士康樂基金的贊助，並熱切期待射箭場於今年秋季正式落成，相信可以有效地輔助代表隊追求卓越，以及有助推廣殘疾人運動。

殘疾人射箭運動員危家銓則表示，場地能為他們提供充裕的空間及合適的設施和配套，讓他們可以更專注於提升技術水平。「我期待日後於此場地進行專業訓練，在賽場上爭取更多佳績」。（香港殘奧協會圖片）

殘疾人射箭運動員：更專注提升技術水平爭取佳績

殘疾人射箭隊總教練馬再創指，一直都希望為運動員提供合適和永久的訓練場地，而射箭場能充分考慮他們的需要，環境及設計均貼近公開比賽的要求，如適合輪椅移動的通道、固定的箭靶等，讓殘疾人運動員可以獨立訓練，能幫助提升訓練的效率和質素。

殘疾人射箭運動員危家銓則表示，場地能為他們提供充裕的空間及合適的設施和配套，讓他們可以更專注於提升技術水平。「我期待日後於此場地進行專業訓練，在賽場上爭取更多佳績」。

協會指，未來會在場地舉辦各類型殘疾人射箭活動包括體驗日、地區訓練班、教練培訓課程等，藉此提升殘疾人士對射箭的興趣、發掘潛質新秀運動員及培訓新晉教練。場地亦能為香港代表隊提供訓練場地，雙管齊下推動本地殘疾人運動的可持續發展。