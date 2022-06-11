花藝師義務教班讓殘疾人士體驗插花：畀佢哋感受屬於自己嘅時間

花道藝術不但講求展現植物的美，更是要學習欣賞、感恩大自然，在插花的過程中讓心靈得到寄託。順手拈花便能說出花的特性和花語，花藝師總是予人優雅知性的感覺，擔任花藝師已逾10年的Queenie，一直深信鑽研花藝可以改變人生，多年來堅持推廣花藝教育，除了在自己的工作室內擔任導師，她亦有到殘疾人士、癌症關注等社區機構教班，讓不同人都能體驗花藝，「花係來自大自然嘅材料，唔同階層、背景、能力嘅人，拎到上手都會有唔同得著。」鮮花生命雖然短暫，卻能為人的生命帶來意想不到的影響。



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就如很多女生，人稱Miss Q的Queenie自小愛花。但過往Queenie和很多「打工仔」一樣，每天在辦公室過着「朝9晚5」的生活，直到有天她覺得，生活不應這樣一直平淡下去，於是她想到學習花藝。由最初只當作興趣、到經過不斷學習及考試，用了近3年時間 ，Queenie終獲得國際認證的導師資歷，期間她以freelance形式接單；作品得到朋友、客人的認同，是她的最大動力，「收入未必好多，但感覺到人哋中意，每次都有鼓舞，係呢種感覺令我堅持。」

十年前，花藝課程並非如現今般四處可見，Queenie時常奔波於成年進修中心及日間復康中心傳授插花技巧，並租用工作室插花，每天清晨便到花墟採購。疫情之下，有更多人投入花藝市場，於是兩年前Queenie將工作室擴展並搬到花墟，她表示，不擔心行業競爭變大，反而很希望花藝行業內會百花齊放，「行內愈熱鬧、蓬勃係好事。」

「收入未必好多，但感覺到人哋中意，每次都有鼓舞，係呢種感覺令我堅持。」Queenie說。（黃寶瑩攝）

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與機構不斷協調 對學員因材施教

Queenie的學生中，有不少是癌症患者、康復者，也有肢體、智力上輕度傷殘的人士。她表示，一次偶然之下她參加義工活動，接觸到這些不同的社區機構，自此便開始為這些機構擔任義務導師，希望讓更多社區基層人士能夠體會插花的樂趣，融合花藝與生活，從而平衡心靈及自我療癒。她指，起初也要與機構職員、社工不斷協調，為有不同能力水平的學員制定合適的課程內容，並要兼顧安全、技能水平和學習的難度，其中也見到學員學習花藝後的轉變。

「 例如有個學員有社交問題，好少會出聲，但到後期佢慢慢唔同咗，有次竟然主動問其他同學借鉸剪、又會問我啲花有咩整得唔好呀咁。」Queenie形容，對這名學員來說這是很大進步，「慢慢建立自信心，一路學一路知道大概要點處理，亦都睇到佢哋嘅能力。」也有學員在上畫畫班時，將「Miss Q」教班的場面畫出來，令Queenie十分感動，「原來花藝班對佢哋係咁重要。」

Queenie認為，花是來自大自然的材料，花藝是一項適合任何人的活動，有療癮、平靜心靈的作用，就如小朋友在公園見到花朵會感到快樂，是人類最原始且真實的反應。（黃寶瑩攝）

藝術中心展出殘疾學員作品

早前Queenie與一間社區機構的殘疾學員合作，在香港視覺藝術中心舉辦了一個花藝成果展「ART LIFE」，展出了由他們一同製作的花藝作品，並希望藉着展覽推動殘疾學員與人交流。Queenie認為，花藝是一項適合任何人的活動，而且有療癮、平靜心靈的作用，就如小朋友在公園見到花朵會感到快樂，是人類最原始且真實的反應。她認為，即使是殘疾人士，做花藝時仍見到不少人其實很有潛能，「可以畀佢哋感受到屬於自己嘅時間，有一份專注、投入去學一啲嘢，其實都係好事。」