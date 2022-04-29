佐敦谷明渠活化完工　架空「水道花園」落成　綠化美景吸蜻蜓棲息

過去寸草不生的佐敦谷石屎明渠，近日竟然變身成為一條鳥語花香的綠化水道。佐敦谷明渠的活化工程近日正式完工，由渠務署打造的首個架空「水道花園」亦於本周一（25日）已開放，為社區提供一個極具特色的近水空間。渠務署高級工程師蕭偉忠表示，是次工程十分成功，將明渠由舊式只講求排洪功能的石屎明渠，活化成多功能的市區綠化生態水道，成功吸引無數蜻蜓、蝴蝶和魚類在此繁殖，現時歡迎市民閒時到訪打卡、玩樂。



佐敦谷明渠的活化工程在2020年開始展開，明渠主要收集來自飛鵝山和牛頭角一帶的雨水，因應政府在2019年提出「河畔城市」的概念，渠務署同年檢視各區的主要河道及明渠，然後選擇了具極高活化潛力的佐敦谷明渠。

「水道花園」融合綠化元素 提供無線充電

活化工程分為三部份，最大的特色是在佐敦谷水道上方建成的「水道花園」，渠務署高級工程師蕭偉忠表示，設計融合了綠化與可持續發展的元素，例如台階使用環保木鋪砌，上蓋設有太陽能板為花園內的LED燈帶和手機充電器提供電力，「晚上花園會着晒燈，會形造出懸浮嘅效果」。蕭偉忠認為，水道花園可為市民提供一個近水的公共休憩空間，將社區與水體連結起來。

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明渠的上下游也極具心思，上游變身成一條「生態水道」，蕭偉忠表示，上游的環境較為幽閉，因此希望加強其生態價值，渠務署遂將55噸石塊鋪設在河底，堆砌成15個淺灘和15條魚梯，「之」字形的魚梯令水流有不同變化，提供空間讓魚類和其他動物棲息。同時種植約300棵攀藤植物，當中包括雞蛋果藤、炮仗花和紫藤等，四季都可呈現出不同景象。

自設苗圃綠化下游 吸引蜻蜓、貓頭鷹停留

明渠的下游部份平日人來人往，吸引各種晨運客到來做運動，渠務署以大量植物打造出「綠化水道」，與以前的寸草不生的景觀形成明顯對比。蕭偉忠表示，下游水流較平坦 ，適合種植水生植物，惟香港市場對水生植物的需求不大，「今次我哋用咗喺小蠔灣污水處理廠自設嘅苗圃嚟研究河道植物嘅生長特性，長遠希望做到自給自足」，水道中目前種植了多款水生植物，例如翠蘆莉、青葙以及鳶尾等。

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整條明渠都被花草包圍，吸引無數昆蟲、動物隨之而來，亦貫徹了渠務署希望促進生物多樣性的目的。蕭偉忠指，以前的石屎明渠沒有昆蟲及動物停留，現在則發現了很多不同品種的蜻蜓、蝴蝶、蜥蝪和魚類，「蜻蜓其實很喜歡在一些乾淨的水源生長和繁殖，見到有蜻蜓喺水道出現，可以好有信心咁肯定呢條水道水質唔錯」，過去更曾發現有貓頭鷹在水道停留。蕭偉忠另指，水道旁的欄桿設置了「綠化咖啡枱」，讓市民可在優美的環境下喝咖啡和閒聊享受優質公共休憩空間。

成功通過洪水考驗 署方繼續發掘不同水道活化潛力

渠務署在活化明渠下了不少苦功，但或會有市民擔心日後的排洪功能出現問題，蕭偉忠指，渠務署在設計前事先計算好明渠的承載力，在過去一年亦成功通過紅雨、黑雨及8號風球的考驗，因此市民不用過份擔心。蕭偉忠表示，希望盡快在不同區份推展渠道活化工作，只要有合適和高發展活化潛力的水道，渠務署便會作出公眾諮詢及研究。