被性侵女子重新掌控人生　20名「生命鬥士」以自身經歷勉勵他人

每天生活都會遇到不同的困難，但有一班人面對難題時，選擇以正面態度面對人生及迎難而上，更甚的是透過自身的故事去勉勵他人。閃亮人心影片大賞收錄了20位生命鬥士，雖然他們的背景各有不同，共通點是在受到苦難後仍積極生活，從自身經歷去幫助別人。



閃亮人心影片大賞共輯錄了20位生命鬥士的動人故事，其中包括因意外導致深度聽障問題的丁芷筠。（閃亮人心影片大賞提供圖片）

閃亮人心影片大賞共輯錄了20位生命鬥士的動人故事，其中包括因意外導致深度聽障問題的丁芷筠、被親人性侵犯的樂兒、代表香港出賽的殘奧運動員蔡詠琪、香港首位視障心理治療師黃明慧及從黑社會中重生的音樂創作人方文聰等等。

其中一名主人公為3歲因意外導致深度聽障問題的丁芷筠。她需要使用助聽器及學會讀唇來協助溝通。過往因聽障身份影響下，自2018年大學畢業後，尋找工作經歷均不太順暢。（閃亮人心影片大賞提供圖片）

聽障女克服職場困難成共融大使

其中一名主人公為3歲因意外導致深度聽障問題的丁芷筠。她需要使用助聽器及學會讀唇來協助溝通。過往因聽障身份影響下，自2018年大學畢業後，尋找工作經歷均不太順利。後來經過一番努力下，成為企業及公益事務助理和多元與共融大使，後來更成為香港聾人福利促進會聽障青年大使，憑藉自身在職場上的經歷，以多種媒介與聽障人士分享感同身受的故事、工作上的資訊及應有的權利，獲得香港復康力量在職達人獎項。

另一位生命鬥士是因父母離異，自幼需要寄人籬下的樂兒。她曾成為親人的性玩具，在有能力反抗後，曾試過離家出走避難。（閃亮人心影片大賞提供圖片）

另一位生命鬥士是因父母離異，自幼需要寄人籬下的樂兒。她曾成為親人的性玩具，在有能力反抗後，曾試過離家出走避難。本以為離家可解決問題，惟又被信任的朋友迷姦。歷盡種種不幸後，樂兒曾想過了結自己的生命。後來幸得一名充滿正能量的朋友的鼓勵，令她反思，並開始努力克服過去的陰霾及改變自己下半生。

閃亮人心影片大賞投票活動透過12條影片紀錄這20位生命鬥士的感人畫面，為他們打氣之餘，同時為向有需要人士施予援手的非牟利機構送上鼓勵及祝福。活動將於本月1日開始及在7月31日截止。市民可投票選出三個獎項的得主，分別是最感動人心大獎、最具啟發性大獎及愛心關懷大獎，結果後將於8月底公佈，首100位投票人士可獲咖啡店現金券作為禮品。