機構揉合靜觀及音樂療法　利用感觀刺激助視障長者調節情緒

長者的心理情況應受到關注。據世界衞生組織2017年的報告，指出全球多於五分一的長者患有精神障礙，而女性長者更容易會感到壓力、焦慮及脆弱，而相關情況在視障長者身上更為嚴峻，惟現時政府在處理相關長者的議題時，甚少着手處理長者的情緒需要。在疫情夾擊之下，一眾住在院舍的視障長者更猶如與世隔絕，長時間未能與家人見面，相關的情緒亦未能得到緩解。有機構在過往兩年揉合靜觀及音樂療法進行試點臨床研究，發現兩種療法融合下能顯著地改善一眾視障長者的情緒調節及其抑鬱指數。



「正」享「 樂」齡進行曲計劃於2020年由香港盲人輔導會九龍盲人安老院綜合治療部進行，並獲匯豐私人銀行贊助。計劃揉合靜觀、音樂及樂齡科技的靜觀為本音樂療法進行研究，透過隨機分配，將30名視障長者分別安排參加為期八周的靜觀為本音樂療法。（曾鳳婷攝）

「正」享「 樂」齡進行曲計劃於2020年由香港盲人輔導會九龍盲人安老院綜合治療部進行，並獲匯豐私人銀行贊助。計劃揉合靜觀、音樂及樂齡科技的靜觀為本音樂療法進行研究，透過隨機分配，將30名視障長者分別安排參加為期八周的靜觀為本音樂療法、靜觀療法及未有進行任何療法作對比。當中的靜觀為本音樂療法為由年輕音樂人透過網上視像形式，與九龍盲人安老院的視障長者利用不同種類的粵語歌曲和聲音等，為他們創造出疏導情緒的情境，讓參加者學會接受自己的負面感受，繼而使情緒獲得改善。

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靜觀為本音樂療法有效改善長者情緒狀況

研究發現，接受靜觀為本音樂療法的視障長者，較其他長者的情緒調節及情緒接納有明顯的改善。研究團隊亦有透過老年抑鬱量表作評估，發現未有進行任何療法的長者的鬱量指數明顯轉差。反觀有靜觀為本音樂療法或靜觀療法介入後的長者則有明顯改善，前者改善達4分，後者改善2分。

研究人員之一，現為英國西英格蘭大學健康與社會福利學院高級講師的陳浩雲表示，較常見的靜觀療法雖有效減少抑鬱及焦慮，但視障人士依賴聽覺刺激，而視覺能力較弱，單用靜觀療法的效果或會未如理想。而加入音樂元素則能加強對他們的刺激。（曾鳳婷攝）

視障長者須加入聽覺元素刺激感觀

研究人員之一，現為英國西英格蘭大學健康與社會福利學院高級講師的陳浩雲指出，外國有研究結果反映靜觀為本音樂療法能有助視障小朋友改善情緒，惟未有在視障長者上進行相關研究。他表示，較常見的靜觀療法雖有效減少抑鬱及焦慮，但視障人士依賴聽覺刺激，而視覺能力較弱，單用靜觀療法的效果或會未如理想，而加入音樂元素則能加強對他們的刺激。他提到靜觀為本音樂療法能加強他們的感觀，達到舒緩情緒的協同效應，助視障長者自我探索與理解及學會接受自己的情緒。

鄭婆婆是其中一位接受靜觀為本音樂療法的視障長者。鄭婆婆提到，在13歲時視力開始衰退，後來發現是視神經萎縮，其後漸漸失去全部視力，在盲人協會中認識到同是視障人士的丈夫，結婚多年來仍恩愛萬分，惟在數年前，鄭婆婆身體變差，需要入住院舍取得適當照顧，鄭婆婆的丈夫在疫情前，時常到訪院舍探望她。

疫下丈夫無法進入院舍探望 情緒變差

在疫情下，丈夫沒法進入院舍，只能依靠每日一通電話維持聯絡，沒有了實體的接觸令鄭婆婆無法適從，情緒變得低落。後來，在院舍職員口中得到靜觀為本音樂療法，便試著參加，後來認識到年輕音樂人，透過對方演唱熟悉的歌曲，便開始對其打開心扉。現時，鄭婆婆更把對方視為好朋友，每周最期待的是進行靜觀為本音樂療法的日子。她指，在眾多金曲當中，《陪著你走》是她最喜歡的曲目。

另一位接受靜觀為本音樂療法的視障長者是蘇婆婆，她表示在疫情下，院舍內沒有節目，而她亦十分喜歡音樂，便試著參加。蘇婆婆指，在聽著熟悉的曲目下，讓她勾起以往開心的回憶：「嗰陣窮，無錢。夜晚會去田邊執人哋唔要嘅番薯，之後大家一齊食，好開心」。在疫情前，她經常和閨密傾心事，發洩一下，惟在疫下鮮有機會能和她們暢談，而身體上的不適亦令她的情緒受到影響。她認為靜觀為本音樂療法中的呼吸訓練有助重回平靜：「做緊嗰陣，唔使諗嘢」。

疫下院舍氣氛壓抑 呼吸訓練助緩解情緒

香港盲人輔導會九龍盲人安老院院長楊琼指，在疫情下，院舍長者既不能外出，其家屬亦不能到場探訪，他們隨即失去接觸社會的機會。在第五波疫情爆發之際，院舍更需要充當隔離設施之用。「院友會好驚，『下我兩條就要去隔離房？』同時又要面對同住院友隨時突然不見嘅情況」。楊琼表示，許多長者無法適從，只見進出人士全身保護裝，部分更不清楚發生什麼事，使院舍氣氛長期較為壓抑，長者的情緒狀況在該段時間嚴重加劇，而靜觀為本音樂療法中，其中一部分為呼吸訓練，能協助他們緩解情緒。

香港盲人輔導會九龍盲人安老院院長楊琼指，在疫情下，院舍長者既不能外出，其家屬亦不能到場探訪，他們隨即失去接觸社會的機會。部分更不清楚發生什麼事，使院舍氣氛長期較為壓抑，長者的情緒狀況在該段時間嚴重加劇。（曾鳳婷攝）

社企加油音樂導師Dai Jo是協助靜觀為本音樂療法的音樂人。他表示，計劃除向長者提供音樂治療外，亦與他們建立一種關係，「佢哋見嗰日打八號，會關心我哋，似當我孫仔，但同時又好似似朋友咁相處」。與老友記透過網上視訊相處期間，顛覆了他對長者的固有想像，「你覺得佢哋保守？其實佢哋都有唔少嘅瘋狂史，一啲愛情觀同我哋好接近」。Dai Jo提到，從中學會簡單知足常樂，「有個婆婆嘅丈夫係行船，好多個月先可以見一次。問到佢哋點維持，原來佢老公每去一個地方，都會買一樣嘢送畀婆婆」。

療法中選用廣東歌

社企加油音樂創辦人葉彩霞則指出，在過往兩年間，音樂導師已服務逾50名老友記及進行近300場的靜觀為本音樂療法，而在療法中選用廣東歌，是因為長者在年輕時鮮有前往演場會等活動享受音樂，而電台及收音機使是他們最常用的媒介，故在收集長者的喜好後，便精選逾20首歌曲供治療之用，亦希望能豐富他們的院舍生活。

香港盲人輔導會項目負責人及職業治療師趙達燊表示曾遇到最差的情況是長者連開心與否也無能力去辨別，他們既要面對身體的衰退，亦要面對死亡，這些都會影響他們的情緒健康。（曾鳳婷攝）

職業治療師：最差連長者開心與否也無法分辨

香港盲人輔導會項目負責人及職業治療師趙達燊形容情緒是無色水，他遇到最差的情況是長者連開心與否也無能力去辨別，他們既要面對身體的衰退，亦要面對死亡，這些都會影響他們的情緒健康。然而，過往政府在處理長者的議題時，卻甚少有關注長者的情緒需要，透過靜觀為本音樂療法的介入下能有助長者改善這些負面情緒，重拾平靜，亦可以透過各種儀器的協助下，實時得知相關療法是否有效，並隨即進行調整。趙達燊提到，有關靜觀為本音樂療法的資助將在本年11月完結，希望日後能有機會持續相關療法，幫助更多長者。