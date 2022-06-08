暴雨︱大埔林村河變綠染藍後再現黃泥水　將軍澳海面積聚沙泥

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，天文台今早（8日）發出紅色暴雨警告，為今年第二場紅雨，並預計將繼續為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，料最快下周初才於短暫時間有陽光。今天全港受大雨影響，市民狼狽之餘，各區亦出現不同現象。除了長洲有水龍捲報告，大埔、將軍澳的河水和海水都變成一片泥黃，有區議員表示，將就黃泥水的情況要求跨部門跟進。



+ 3

天文台今早（8日）9時45分發出黃色暴雨警告信號，到10時45分改發紅色暴雨警告信號，下午4時多再改發黃色暴雨警告信號。大雨之下，大埔林村河繼早前被植物覆蓋變綠、疑受非法污染變藍，今日再變成一片泥黃。從網民的相片可見，在大埔超級城對出的林村河，河水全部變成泥黃色，而情況一直延伸。

區議員憂海水化淡廠落成後影響水質

在將軍澳及工業邨一帶，海面上同樣出現黃泥水，西貢區議員張美雄指，每次大雨後情況都有出現，過往部門曾回覆指，懷疑有部分是因塌坡導致有大量沙泥沖出、或工地排放所致，但多年來仍未見有適當措施解決。張指出，環保署、渠務署必須正視問題，除了作出調查、由源頭著手外，亦須加強渠道沙泥分隔的設施，否則137區海水化淡廠落成後，黃泥水問題絕對會影響附近的水質，他稱，將在區議會再提出要求跨部門跟進。

▼6月8日 本港迎來今年第二場紅雨▼

