前露宿者之家成油麻地戲院第二期建築工程　斥2.2億建六層建築物

政府擬斥資2.2億進行油麻地戲院第二期建築工程，在油麻地戲院旁、前身為上海街垃圾站及露宿者之家的位置，興建一座樓高六層的建築物，提供側翼舞台、庭院、排演室及練習室、會議室暨貴賓室、辦公室、貯物室、洗手間及育嬰室等，地庫則為由食環署管理的公共廁所設施。相關文件在昨日（8日）立法會工務小組以17票贊成、0票反對通過。



政府擬斥資2.2億進行油麻地戲院第二期建築工程。（立法會文件截圖）

二級歷史建築油麻地戲院連同紅磚屋，於2012年7月啟用，而第二期工程位於上海街345號A，佔地約560平方米。政府在文件中稱，第二期工程是為了針對油麻地戲院本身建築及保育條件限制，包括戲院大堂和側翼舞台面積未達一般表演場地標準的問題，希望增加戲院可用的空間並提供附屬設施，強化油麻地戲院作為培育粵劇新秀的功能。

日前（8日）的立法會工務小組委員會會議上，議員就事件作出討論。其中林振昇指出，該處一帶為擠逼路段，亦有很多私人樓宇，因此關注日後吸引很多劇團或市民到場時、旅遊巴泊車及擠塞情況的評估。他又指，現時西九龍亦新設了戲曲中心，因此關注兩個地標不同的分工定位。民政事務局副秘書長黃潔怡回應指，因該處屬歷史建築，重新發展有限制，因此未能提供泊車位置，但有數個落客位；至於定位方面，黃稱油麻地戲院主要培訓新秀，而西九戲曲中心為高端表演場地，兩者相輔相成。

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當局稱露宿者服務中心已重置巧翔街

議員江玉歡則指出，該處現時有露宿者服務單位，而公廁亦對在該處工作的市民和街坊十分重要，問到拆卸後，長遠應如何處理；她又指出，屆時大樓地庫會有廁所，但擔心日後若24小時開放會出現保安問題。當局回應指，露宿者服務中心現已重置在巧翔街，形容問題是「已解決咗」；而廁所會保持開放，並會有保安人員駐守，此外亦有緊急召喚按扭，甚至研究加設閉路電視鏡頭。

議員邱達根提到，戲院可以增加3D影片、擴增實境教學等科技運用。當局回應指會舞台上加設燈光及影音效果，亦有寬頻無線上網設施作即時傳播；但因需顧及歷史建築、不想加重天花的負重量，暫時未能運用虛擬實境的科技。