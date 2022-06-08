紅磡海濱傳臭味街坊「與糞同行」　區議員促加快增設旱季截流器

紅磡海濱近年發展頻繁，但「臭海」問題一直困擾鄰近居民，情況與荃灣西海濱相似，都是因舊區的大廈長年把污水渠錯駁到雨水渠，令遊人散步、休憩時常會聞到海濱傳出異味，猶如「與糞同行」。有區議員指，5年多前環保署已開展研究報告，計劃加裝旱季截流器和污水處理廠，惟工程預計要到2026年底才可完成，希望政府能加快進度，讓居民不用再聞到海濱臭味。



近年政府大力宣傳「親水文化」，多區的海濱相繼發展成休閒熱點，惟紅磡海濱多年來傳出臭味，過往屋宇署及環保署被居民及區議員多番質詢後，揭發出紅磡舊區一帶4條主要街道，有29幢大廈長年以來把污水渠錯駁到雨水渠，一些污水、廁所水沒經過濾處理便直接流入了大海，造成了臭味問題。

油尖旺區議員朱子洛指指出，多年來不少街坊反映，經過連接紅磡和尖沙咀的海濱長廊時「有陣味」，數年前渠務署已在雨水渠出口使用水凝膠減少渠道氣味，雖然情況有所改善，但仍是「治標不治本」。 日前朱子洛聯同渠務署和顧問公司代表到現場視察，商討有關建灣街公園地底興建旱季截流器和靖山街污水處理廠的工程安排，他解釋，整套系統未來可以在暴雨以外的日子，將受污染的污水堵截和分流處理才排出大海，從而減少臭味。惟朱亦指，政府在2016年時開展相關的研究報導，整個渠務工程卻預計需在2023年第3季才開始、2026年尾至2027年初完成，他希望署方能加快工程進度，讓海港臭味問題能夠盡快解決。