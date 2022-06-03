程展緯任清潔工穿制服默站收警告信　批公司「你們不面紅？」

關注勞工權益的本地藝術家程展緯早前「轉行」、到港鐵任職「卧底」外判清潔工體驗清潔工辛勞，其間他多次穿著公司制服在大圍站默站，抗議清潔工友未獲發「防疫抗疫基金」津貼，至上月底突收到「永順清潔服務公司」發出的警告信。信中要求程展緯在6月2日的限期前，為其在非辦公時段穿著制服提供「合理解釋」，否則可被視為違反員工手冊。程表示，連日來致電到人事部都得不到回覆，因此發信反駁，表示入職至今仍未見過員工手冊，穿上制服進行工會行動理應受法例保障。程反問公司打着「商界展關懷」的旗號卻對員工不好，「你們不面紅？」



爭取工人權益比是否穿着制服重要

程展緯在該封署名為「屯馬線走站清潔工」的信中指，5月27日時收到一封來自「永順清潔服務公司」（永順）人事部的警告信，當中要求他為5月1日穿制服在大圍站默站2小時、以及5月22日在社交媒體平台上載了穿上制服的相片及影片，在6月2日前作出解釋。而永順又在警告信中指，若程日後再犯，可能會將他即時解僱而不作任何福利補償。

程展緯在Facebook貼出警告信和自己的回應，他指出，自11月1日入職以來從未見過員工手冊，連合約副本也是經他向勞工處反映後才獲派發，而公司在2月初恆安站爆疫之時，公司全無對策之餘，做的只是單方面修改手册內容、只關注員工放工後是否穿制服。程強調，穿上制服只是為了替工會和工友爭取權益，經過默站等艱難的過程，才成功為同事爭取到政府的抗疫基金，揚言「自問carry得起這套制服」。

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程批公司令員工「條氣永遠唔順」

他又重申，工會抗爭在法例下有保障，「每個工人都有權在無懼下訴說自己的工作苦況」，其後亦向勞工處投訴，指永順涉違反《僱傭條例》。

程展緯指，雖然警告信的限期而過，但他沒收到公司進一步回覆，且暫時仍可如常上班。他又在網上收集了一些「放工制服設計」，諷刺「永順」的行為，令員工「條氣永遠唔順」。

《香港01》正就事件向永順清潔服務公司查詢。