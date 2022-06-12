團體辦傑出學生表揚殘疾學童　街舞青年以Anson Lo為練習對象

很多人認為殘疾人士的能力較低，然而社會上又是否有足夠機會，讓他們將才能好好展現？有團體舉辦了「十大傑出關愛學生選舉」，向30位以積極態度、在不同領域上有出色表現的同學們予以表揚，同時希望喚醒大眾關注智障及肢體弱能學童的能力及就業問題。獲獎的同學中，有調皮好動如「孫悟空」、以男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）為練習對象的街舞青年；也有同學雖然表達能力較弱，卻熱愛大自然和喜歡做家務，因此立志在畢業後當上一名清潔工。



今屆新增肢體弱能學童組別 推動傷健共融

「十大傑出關愛學生選舉」由香港特區中央獅子會舉辦，其第三屆頒獎禮日前（11日）在東華三院包玉星學校舉行。該會表示，希望透過選舉令大眾及企業更了解殘疾學生的可發展能力，並且鼓勵和協助學生投入社會。該會今屆新增肢體弱能學童組別，而得獎學生年齡介乎14至22歲。除了選出得獎學生，大會還與明愛樂務綜合職業訓練中心聯合舉辦生涯規劃講座，讓學生了解如何尋找合適工作。

前勞工及福利局局長蕭偉強也有以嘉賓身份出席典禮，他在致辭中表示，自己過往擔任「康復專員」多年，其後也一直將殘疾人士的福利作為施政重點。蕭指，殘疾人士的失業率一般較高，當他們畢業、離開學校後進入社會，就要面臨很大挑戰。他希望，社會各界能認識到殘疾人士的真正能力，並持之有恆地推動傷健共融。

16歲輕度智障學童獲獎：冀未來擔任舞蹈員

就讀香港西區扶輪社匡智晨輝學校、今年16歲的吳羽軒，是輕度智障組別中其中一名獲獎的「十大傑出關愛學生」。他自小學四年級參加舞蹈興趣班，期間意外發掘了自己對跳舞的興趣，於是便開始街舞訓練，並曾老人中心等不同場合表演。他指，跳舞時很開心、興奮，也可將不開心的情緒發洩出來，所以即使拉筋、練習等很辛苦，他也沒有放棄。

吳羽軒在頒獎禮中表演，示範如何以舞蹈重現「大師兄」孫悟空的調皮好動，在學校的舞團中他也是「大師兄」，有時也會指導一下團中其他同學，並協助他們拉筋、熱身等。 疫情下，他們放小息時需要留在班房，吳羽軒與同學在課室內會播歌跳舞，甚至互相「Battle」競技。平日在家中，吳也會在網上一邊觀看男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的片段，一邊自行練習舞步；他又指，未來也希望能擔任舞蹈員，甚至挑戰跳唱表演，在旁的老師也忍不住補充笑說：「其實佢Rap係幾好。」

外人眼中清潔工不討好 獲獎學生以此為目標

匡智張玉瓊晨輝學校的張政堯同為輕度及中度智障組別的同學，他今年16歲且性格內斂，雖然表達能力較弱，但他喜歡主動做家務，平日在家中負責打掃、洗晾衣物、擺放碗筷等。相比與人交流，張政堯更愛熱愛行山、大自然，他也因此希望日後能當清潔工，用自己擅長的手活服務社區。

當清潔工在很多人眼中「吃力不討好」，但職業無分貴賤，張政堯媽媽說，不擔心兒子長大後當清潔工辛苦，反而指出，特殊兒童長大後的出路較少，認為兒子能有工作寄託是好事，同時也能從工作中學習到堅毅精神。