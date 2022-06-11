元朗十八鄉交通呈飽和　區議員：部分路段單線雙程行車不勝負荷

近年元朗區發展頻繁，但十八鄉的交通擠塞情況愈來愈嚴重，特別是元朗南一帶道路。有區議員指出早前收到市民的交通統計數據，發現除早晚繁忙時段外，公庵路、十八鄉路、大棠路、大樹下東西路一帶的道路經常出現飽和情況，尤其是部分路段因規劃或地勢問題，只能單線雙程行車，認為數據顯示道路網已不勝負荷 ，因此向區議會跟進和建議進行多項道路工程，以改善交通擠塞的問題。



十八鄉繁忙時段擠塞情況非常嚴重

元朗區議員沈豪傑早前向區議會呈交文件，表示為了改善十八鄉一帶交通擠塞問題，希望跟進多項工程和提出建議，其中包括將大棠路深涌段往元朗方向由單線改為雙線行車，以便直出元朗市或右轉往大旗嶺路；以及根據元朗南房屋用地規劃及工程研究，計劃將大旗嶺路介乎大棠路至十八鄉迴旋處一段由雙線轉為四線行車，以及將公庵路近原築交界的明渠進行覆蓋工程，以便將上述路段由單線改為雙線行車。

此外，沈豪傑在文件中指出，大樹下東西兩路非常狹窄，而東路更是單線雙程行車，繁忙時段的擠塞情況非常嚴重；建議將油渣埔至大樹下東西兩路近大旗嶺路之間一段明渠覆蓋，以便擴闊路面，以及在大樹下西路近崇正路興建一段連接元朗公路的支路，進一步改善大樹下東西路一帶的交通擠塞。

就大樹下東路及西路的交通事宜，運輸署發言人在書面回覆中指，署方指現時政府正計劃擴闊大旗嶺路及改善十八鄉交匯處，這些工程將有助紓緩大樹下東路及西路的交通。至於文件中建議覆蓋大樹下東路及西路之間、由油渣埔至大旗嶺路的一段明渠以擴闊路面及興建連接路接駁大樹下西路及元朗公路的事宜，署方已備悉相關意見。

+ 3

土拓署配合元朗南發展擴闊行車道

至於有關元朗南發展中的擬建道路的工程時間表事宜，土木工程拓展署方面則指，為配合元朗南發展，該署建議覆蓋一段介乎十八鄉路和元朗公路之間的元朗明渠，以擴闊一段公庵路及僑興路至各自為雙線單程行車道，以及將現有大旗嶺路由雙線擴闊至共四線行車。上述覆蓋明渠及道路擴闊工程屬於元朗南第一期發展，該署正為元朗南第一期發展的工地平整及基礎設施工程向立法會申請撥款，如撥款獲得通過，會於今年內開展有關工程，並於2027年完成有關工程。而大旗嶺路道路改善工程屬於元朗南第二期發展，署方正為元朗南第二期發展的詳細設計及工地勘測向立法會申請撥款，如撥款獲得通過，署方會於今年內開展有關工程的詳細設計工作。至於工程實施及完工的時間表，仍有待進一步檢討。

就大棠路近大旗嶺路的擴闊工程事宜，路政署發言人表示，在進行地下勘探時，由於發現地下公用設施未能即時展開工程，其早前再向中電跟進，了解到中電提交的臨時交通安排方案於今年4月獲批，並預計搬遷工程在取得挖掘准許證後會在今年第二季展開。署方又指，已提交臨時交通安排方案予有關部門審批，期望於今年第三季展開工程、預計需時約9個月完工。