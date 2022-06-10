調查揭勞工染疫不獲有薪病假　未取康復碼辭職或提早打針二擇一

第五波疫情期間確診個案超過120萬，最嚴峻時醫院及社區隔離設施不勝負荷，確診者只能居家隔離，基層勞工卻深受其害。有關注團體發表勞工調查報告，發現曾確診或須隔離受訪者中，多達91.5%未獲有薪病假，近五成確診受訪者家庭收入減幅高達六成以上，其中六十多歲外判清潔女工確診及復陽兩度停工，康復後向公司遞交隔離令只獲批最多七日有薪病假，薪金卻率先被扣減，連之前聲稱有薪病假仍未獲發還，勞工處答覆亦模稜兩可，令她求助無門，中心指至少接獲10宗染疫工人未能取得康復碼的求助，否則只能面對解僱或提早打第三針的抉擇，促請政府檢視。



明愛荔枝角職工中心今日發表勞工「傷上加傷」調查報告結果。(莫家文攝)

41.7%受訪者疫下家庭收入減幅超過1萬元或以上

明愛荔枝角職工中心3月底至6月1日訪問195名基層勞工，了解他們面對第五波疫情時確診及居家隔離的勞工保障問題，其中有48.7%受訪者屬兼職或打散工，46.7%從事飲食酒店業，以及家務助理員、美容師等個人或社會服務業。另有62.6%受訪者每月收入少於一萬元以下。

調查結果發現，有39%受訪者曾確診新冠肺炎病毒，42.1%受訪者分別因確診或強制檢測而需要接受隔離，當中有95.1%主要是居家隔離。確診受訪者當中有31.6%取得復康碼，但有42.1%分別申請需時、不懂得如何申報等原因無法取得康復碼。而未有康復碼的確診者當中，有46.2%受訪者表示返工及生活受到影響。而需要隔離的受訪者中，有91.5%表示無法獲得有薪病假，主要原因包括打散工、正在失業或工時不足以符合法例連續性契約的要求。

受第五波疫情影響，曾確診或家居隔離的受訪者中有73.2%表示家庭收入受影響，收入減幅超過10,000元或以上的人士多達41.7%，亦有35%人表示家庭收入減幅多達百分百，而收入減少中位數為10,000元。

外判清潔工染疫及復陽兩度停工未獲有薪病假

六十多歲的女士阿月，原本在醫院任職工人，因屆法定退休年齡，兩年多前改任大廈外判清潔工，每日返半天，月入大約為五千多元，確診前工作未有問題，惟至第五波疫情最嚴峻期間，她3月2日在家中進行快速測試證實陽性，立即通報公司，獲告知暫停上班，她曾致電衞生署熱線、入境處及消防處，不是未能打通，就是告知會跟進後石沉大海，「個波交來交去，搵唔到人幫」，直至3月6日收到政府社區檢測結果及上報資料後，至3月9日快速檢測呈陰性後才復工。

然而禍不單行的她，3月13日又因居住屋邨圍封隔離強檢而停工，經檢測證實她「復陽」，在青衣方艙醫院居住一日後，至15日出院。她將有關情況向上司申報，以為可獲有薪病假，惟相隔一個月後出糧始知涉及沒有上班的日子共2100元薪金悉數被扣減，經查詢後上司指在接種兩針疫苗後，最多只獲7日有薪病假，由於同一時間太多工友申請，需經核實後才獲退回，即使她事後取回隔離令，至今公司聲稱的有薪病假仍未退還，她曾因此向勞工處查詢，職員對隔離令能否取得有薪病假不置可否，令她感到無助。「確診拎唔到隔離令，唔係我嘅問題，係當時好混亂，上報又報唔到，咁我可以點？好啦，呢家我拎返隔離令，間公司又話最多只係畀返七日(有薪病假)嘅錢畀我，仲要依家都未畀喎，咁其他日子點算？」

在一家中介公司任職替假護理員的阿紅，今年2月初接種第三針，隨後持續出現發燒咳嗽等不適癥狀，先後看了六至七次私家醫生，花了數千元仍未查出病因，只獲醫生告知是疫苗後副作用，直至她收到強制檢測的通知，先後在2月10日、12日及13日去社區檢測中心接受核酸檢測，至23日收到的第二次檢測結果才證實陽性，需要居家隔離，至3月2日才有陰性檢測結果，她才能通知公司可以上班，惟公司告知已另找他人頂替她上班，暫時沒有工作安排，直至4月15日才重新安排她復工，其間整整兩個月沒有收入。由於她病發時沒有入院，加上沒有固定僱主，既不符法例要求領取有薪病假等疾病津貼，又不符資格申領一筆過恩恤確診5千元現金津貼計劃，只能靠親友借貸渡過難關。

促請政府修例完善現行政策缺失

任職外判清潔工的阿娥，在接種第三針疫苗前確診，但因網上查不到康復紀錄而令疫苗通行證失效，公司已要求她6月1日前接種第三針疫苗，或取得康復紀錄，否則只能自行辭職或冒着風險未夠期限便提早接種疫苗。目前她正放大假等待取得康復紀錄二維碼，批評政府不應一刀切谷針政府令基層勞工生計雪上加霜。

中心建議政府應主動呼籲僱主酌情處理未無法提交康復碼的染疫員工，讓員工繼續上班以等待獲得證明；同時修訂《僱傭條例》更清晰界定隔離令、大廈圍封隔離或居家隔離等情況亦可取得有薪病假津貼；並完善一筆過恩恤現金津貼範圍擴闊至其他非入院隔離的患者，讓有需要家庭獲得適切協助。