靈車「泊大巴」霸路泊正大廈門口　四線車路剩一線塞爆交通

紅磡港鐵站對開一帶殯儀館、長生店林立，有居民投訴有關行業衍生出多輛靈車變「路霸」，每日長期一字排開泊於附近民居街道，尤如足球戰術般「泊大巴」，不但阻礙過馬路視線危及行人安全，嚴重時更與旅遊巴及其他私家車霸佔大部分車路，四線行車道被迫縮成一線造成交通擠塞，令居民苦不堪言，區議員促請政府出手解決問題，包括增設臨時泊車場或在重災區劃雙黃線加強執法。



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長年泊正門 居民出門見靈車留心理陰影

九龍城區議會交通及運輸委員會，將於本月16日討論關注紅磡區內靈車、旅遊巴及私家車違泊問題，提出議案的林德成議員表示，近年紅磡區內多條街道長期出現違例泊車的情況，當中以必嘉街、寶其利街、曲街、老龍坑街及華豐街一帶最為嚴重，以曲街為例，原本四線車路因不斷被靈車、私家車及的士肆意停泊，結果四線的車路縮成一線可供其他車輛使用，無形中加劇道路堵塞。而溫思勞街近暢行路對開彎位，經常有旅遊巴違泊，堵塞其他途經私家車轉彎，即使他已要求運輸署在上址違泊黑點劃雙黃線，情況依然沒有改善，甚至連靈車或旅遊巴更公然泊於行人過路處對開，其車身阻擋部分視線，有危及行人過路安全之虞。

他又稱，必嘉街、寶其利街、曲街、老龍坑街等有不少大廈民宅，然而靈車仿如足球戰術般「泊大巴」，經常泊在大廈出入正門口，除了對居民心理構成不安外，當違泊越來嚴重，車輛途經時遇上車流受阻礙，司機會不斷響安，進一步引發噪音污染，令居民不勝其煩，滋擾社區安寧。

九龍城區議會交通及運輸委員會將於本月16日討論關注紅磡區內靈車、旅遊巴及私家車違泊問題。(資料圖片)

議員促請延長計劃解決靈車違泊問題

林議員表示，靈車違泊困擾區內民居已持續數年，區議會曾與警方合作，兩年多前試行交通管制項目「永恆計劃」，作出一系列針對靈車的措施，包括在特定路段中加設雙黃線，設立限時禁區，並且另覓位置作靈車臨時泊車場，紓緩靈車違泊問題，計劃實施後，2020年第三季相關交通投訴出現明顯下降，合法泊車位置的使用率亦有所上升，反映效果顯著，其後因旅遊巴業界反對計劃而作罷。他促請政府重新延續及將「永恆計劃」當作長期計劃，建議黃埔街1號停車場、靜安街垃圾站對開，以及暢運道橋底作為靈車停泊位，解決靈車長期違泊造成的困擾。