應屆畢業生寄逾30封求職信僅獲一面試機會　配對平台助找理想工作

在疫情影響下，各行各業的市道均受到衝擊。對於一眾失業大軍來說，找一份全職工作是個難題，剛畢業的年輕人亦面對同樣情況。在疫情下，20至24歲青年的失業率更往往較整體的多出約三倍，失業率之高值得關注。有應屆畢業生曾寄出逾30份求職信，僅獲一次面試機會。有機構在疫下推出職業配對平台，根據青年的興趣及能力，配對合適的工作，希望提高他們的就業機會。



青年就業及資助計劃由聖雅各福群會與渣打銀行共同推出，以半額資助不同行業的中小企，推出職業配對平台，提供全職或短期獨立工作的空缺，過去兩期已協助286名青年覓得工作。（曾鳳婷攝）

青年就業及資助計劃由聖雅各福群會與渣打銀行共同推出，以半額資助不同行業的中小企，推出職業配對平台，提供全職或短期獨立工作的空缺。現時計劃已推行兩期，累積近300間企業協助，並提供共663個全職及零工工作機會，過去兩期已協助286名青年尋得工作。相關計劃旨在透過職位配對平台發掘合適人才，同時提供培訓，協助應屆DSE、大專及大學畢業生根據其興趣及能力，找到合適的工作。

Rachael是其中一個受惠於計劃的人，去年她剛從公共關係副學士畢業。「畢業即失業」的情況同樣發生在她身上。在找工作過程中更曾發出30至40份求職信及履歷信，惟僅得一份工作得到面試機會。（曾鳳婷攝）

盼投身NGO任活動助理 無工作經驗培添困難

Rachael是其中一個受惠於計劃的人，去年她剛從公共關係副學士畢業，「畢業即失業」的情況立即發生。Rachael在過程中更曾發出30至40份求職信，惟僅得一份工作得到面試機會，亦令Rachael感到十分灰心，「得一份有回音，係一個marketing嘅工作」。Rachael認為自己無任何工作及實習經驗，令她在求職時較困難，而她的目標工作如NGO活動助理等職位，亦較少進行招聘，作為畢業生，她亦未有掌握面試及撰寫求職信的技巧，令她的競爭力相對較低。

在心灰意冷之際，Rachael意外在求職網站上發現青年就業及資助計劃，抱著一試無妨的心態便報名，其後獲得培訓，學會相應的求職技術，現時已透過平台如願配對到一份有關升學諮詢機構的工作，並獲得聘請。Rachael表示，工作的職務包括走進學校及其他非牟利機構，開設講座、舉辦活動及協助管理公司社交媒體。工作性質與活動助理職位類似，嘗試相關工種後，更令Rachael確信自己對行業有興趣，現正計劃修讀相關的學位課程，裝備自己。

另外一名計劃受惠人則是Candice，她與Rachael不同的是並非剛畢業，但同樣遇到找工作的困難。Candice在心理學學系畢業，過去就曾就職於小學生輔導員。在完成碩士學位後，她便希望跳出框框，透過自身知識去幫助到不同年齡的人，後毅然辭職。（曾鳳婷攝）

培訓工作坊中發掘潛能 加強更多技能

另一名計劃受惠人Candice並非應屆畢業生，但同樣遇到找工作的困難。Candice從心理學系畢業，過去曾任職小學生輔導員。完成碩士學位後，她希望跳出框框，透過自身知識幫助不同年齡層的人，故毅然辭職。但疫下找工作絕不容易，Candice同樣發出20至30份求職信，均未有任何回音。她其後參加計劃的培訓工作坊，並認為工作坊中的模擬面試令她獲益不少，「發現咗自己另外一面，原來自己有群體溝通能力」，在找工作上不再局限於1對1的輔導工作。

在平台協助下，Candice於一家非牟利慈善團體的青年事務單位工作。日常工作包括接觸難民及少數族裔、教授他們廣東話、尋找贊助等。這些工作均令Candice跳離以往舒適圈，亦令她更懂得表達自己，工作亦令她意外接觸到如何利用程式編碼製作網站。計劃設有的工作坊協助Candice一邊工作，一邊學習及加強更多技能，讓她感到十分安心，「覺得自己有突破到，以往都只係同小朋友溝通，𠵱家溝通能力提升咗，可以handle到同唔同人溝通」。Candice又指，中小企的工作環境較大公司來得親近，整個氣氛較為融洽，「大家溝通會比較直接，上司會接納意見，成個工作環境會比較彈性」。

疫情初期20至24歲青年失業率達20.1%

聖雅各福群會高級經理（就業發展服務）黎良好表示，第一期計劃於2020年10月推出。疫情爆發之初嚴重影響就業環境，當時整體失業率高達6.7%，而20至24歲青年的失業率更是整體的三倍以上，達到20.1％，情況值得關注。機構當時希望推出計劃及平台，助青年盡快找到第一份工作。在推行首年後，結果良好，共有145名青年成功配對工作，故加推第二期，並在第二期加入不同的培訓元素，應付青年的需要。

聖雅各福群會高級經理（就業發展服務）黎良好形容計劃猶如青年的職涯規劃，除了透過計劃找到工作外，亦能認清行業是否適合自己。（曾鳳婷攝）

黎良好形容計劃猶如青年的職涯規劃，除了透過計劃找到工作外，亦能認清行業是否適合自己，「好多青年都想像唔到工作嘅實際環境，而計劃令到佢哋有空間可以去試」。此外，計劃與中小企合作，亦有助協調青年與年長僱主的溝通，計劃提供的培訓工作坊則可以讓他們持續裝備自己，提高在職場的競爭力。