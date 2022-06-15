插畫家曾創業失敗負債逾10萬　30歲再逆襲殺出血路：創業講個勇字

不想打工，想創業做老闆，相信是不少港人的終極夢想。惟現實與理想往往有落差，創業當中的辛酸及風險只有過來人才有深刻體會。心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵便是其中一個過來人，他曾因創業失敗而負債逾10萬，又曾被身邊人認為自己是無用之人，種種重擊下跌落人生低谷，花上3年時間才清還所有債務，再重新出發。

跌倒後，陳塵未言放棄，更在30歲時抱着「既然一無所有，無有怕」的心態再次創業，笑言「𠵱家唔追夢，遲啲冇力追」。憑着創業失敗的經驗，成功殺出一條血路，「其實我幾buy『試當真』，創業都係咁，講個勇字」。



心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵自言自己是一個普通人，與其他人一樣，畢業後投入社會，發現自己不喜歡替別人打工，故在廣告行業工作一年間，抽出時間為日後創業試水溫。（曾鳳婷攝）

心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵自言自己是一個普通人，與其他人一樣，在讀書畢業後投入社會，發現自己不喜歡替別人打工，故在廣告行業工作一年間，抽出時間為日後創業試水溫。他憶述曾試過把自己設計的公仔出售，短短一個月便售出逾百隻，認為這個方向是可行的，其後毅然離職，與兩位想法相近的中學同學嘗試創業。由於他們均是社會「新鮮人」，便選擇以毋須大量資金投資的品牌授權起家。惟出售公仔一段時間後，卻發現有滯銷情況出現。他們後來才驚覺原來首月推出公仔銷售時正值聖誕節前夕，而零售有季節性之分，除了12月外，其他日子都是淡季，基本上沒有收入。

首次創業後負債逾十萬

基於對市場的不熟悉，陳塵的第一次創業只維持了兩年，與合伙人共同負債50萬下結束。陳塵指當時從公司取走的只有十多萬的債務及由他設計的一隻公仔，最終他只能重回廣告公司上班以還清債務。當時身邊人亦對他有不少誤解，更認為他是無用之人，「上一代會覺得餵飽自己同家人先諗夢想。」

基於對市場的不熟悉，陳塵的第一次創業只維持了兩年，與合伙人共同負債50萬下結束。陳塵指當時從公司取走的只有十多萬的債務及由他設計的一隻公仔，最終他只能重回廣告公司上班以還清債務。（曾鳳婷攝）

低谷經歷助創作心靈語句

Dustykid的心靈語句便在這段低潮時期累積下來。陳塵表示，自幼他便渴望有一個傾訴對象，Dustykid的雛型便因此而生。他把公仔視為自己的分身，當有不開心時，便會向其傾訴，當中的心靈語句便是過去用來安慰自己。他認為正正是自己的平凡，才能成功引起大眾共鳴。

陳塵表示，自幼他便渴望有一個傾訴對象，Dustykid的雛型便因此而生。他把公仔視為自己的分身，當有不開心時，便會向其傾訴，當中的心靈語句便是過去用來安慰自己。（曾鳳婷攝）

當立之年勇於再次追夢

雖然面對種種問題，但陳塵並沒有退縮，反而經過3年努力還債後，於2016年重新追夢。「當時都係相信自己，都一無所有，冇嘢要再驚」。同時，他亦有兩手準備，「創業嘅人需要認清自己能力，咁即使失敗，都會有去處」。他因還債做回上班族期間，意外結識到現在的合伙人及經理人，「佢做品牌授權有十幾年經驗，我哋傾落之後一拍即合」，而合伙人經驗更在他再度創業路上成為一大助力。

近期，陳塵獲邀成為友邦香港青年共創項目比賽Cre8 by AIA設計範疇的星級導師，他表示因過往在創業路上遇到太多難關，希望可以輔助其他年青創業者跳過這些步驟，早日成功追夢。他又寄語正在創業的同路人應以年期計算成果，「捱到過去嘅，已經被捱唔到過去嘅人離成功更近！」

環保社企創辦人參加創業比賽獲得首批資金

GreenPrice環保社企聯合創辦人韓駿謙亦是Cre8 by AIA計劃環保範疇的星級導師，現在他在香港坐擁7家分店，並設有網店業務，主要售賣已過最佳賞味期，但未過食用期的食物。韓駿謙表示，就讀大學時曾到訪食物回收社企，發現大量已過最佳賞味期限，但未過食用期限的食物被白白浪費，便和兩名同學萌生想好好善用這些食物的想法。雖然有想法，但仍是學生的他們卻苦無資金推行相關意念。後來，他們靠參加創業比賽獲得一筆資金發展業務。韓駿謙認為除了資金上的援助，導師的經驗分享亦令他們獲益良多。

GreenPrice環保社企聯合創辦人韓駿謙亦是Cre8 by AIA計劃環保範疇的星級導師，（曾鳳婷攝）

韓駿謙提到，起初他們打算以網上平台方便供應商把貨物上架，然而方案未獲供應商接受，除了因為對方不想安排人手處理額外工作，亦擔心食物的去向。與導師討論下，他們才發現問題所在，一來係供應商未必識點網上上架，二來是買家偏好看到實物才決定購買。後來他們把心一橫投放資金開設實體店，並在導師的提醒下，學會換位思考，以企業的角度考慮，明白到對方主要考慮的是成本因素，提出兩全其美的方案釋除他們的憂慮，導師的指點亦為GreenPrice奠下基礎。由於自己出身於創業比賽，韓駿謙認為參加比賽能讓為創業增加穩定性，亦可加速成功，希望自己擔任導師時能做到同樣效果。

青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」在今年5月24日至8月15日期間接受報名及提交想法。比賽設有表演創作、設計、飲食、環保及創科組別，並各有星級導師指導。在每個組別預選中晉級的兩名入選者，便會成為星級導師的實習生，透過導師親身指導及經驗分享，為他們的「諗法」出謀獻策。最後每組導師將化身為評判，從每個組別的兩名入選者中選出勝出者。每組的勝出者（合共5人）會各獲得30萬港元、合共150萬港元的Cre8 起動資金以開展事業。有興趣的青年人士可於「Cre8 by AIA」的官網報名。