同志驕傲月｜虛擬保險公司推同性婚姻員工福利　盼本地公司效法

由於本港並不承認同性婚姻，同性伴侶的生活保障容易被忽略。適逢6月是「同志驕傲月」（Pride Month），有本地虛擬保險公司為支持性小眾，繼早前推出同性權益家居保險，今日（20日）再宣佈推行LGBTQ+友善員工福利，為員工創造多元友善的工作環境。



OneDegree Group共同創辦人郭彥麟（左）形容，公司實行不同措施，希望促進員工工作與生活平衡，「我們期望優化的措施為員工及其家人送上一份心意，希望有更多本地公司建立多元工作文化，並加入我們的行列。」（OneDegree提供圖片）

虛擬保險公司OneDegree Hong Kong Limited（下稱「OneDegree」），繼早前推出特別涵蓋同居及同性伴侶的家居保險，今日亦宣佈推行LGBTQ+友善員工福利，內外積極推動多元平等文化。

OneDegree表示，推行LGBTQ+友善的員工福利，主要是考慮到照顧同性婚姻的需要，所有員工包括與同性伴侶在海外註冊，均可獲得結婚假期。此外，OneDegree除了為所有員工提供醫療保險外，更會為主管級職位員工的已婚伴侶，包括同性婚姻伴侶提供醫療保障，確保不論異性或同性婚姻員工及其家庭成員，均可享有平等福利。

OneDegree技術項目管理主管Alan形容自己作為LGBTQ+社群一分子，在日常生活上難免遇到挑戰，希望獲得與異性婚姻關係相等的福利，而公司的有關政策令他的伴侶同樣得到醫療保障。（OneDegree提供圖片）

早前OneDegree為切合多元家庭需要，推出家居保險而製作短片，邀請了其技術項目管理主管Alan及其丈夫參與拍攝。Alan透露其丈夫很高興獲邀參與，「這齣短片讓我感受到公司以行動支持多元家庭和LGBTQ+社群；我亦非常歡迎公司推出的LGBTQ+友善員工福利」。他形容自己作為LGBTQ+社群一分子，在日常生活上難免遇到挑戰，希望獲得與異性婚姻關係相等的福利，而公司的有關政策令他的伴侶同樣得到醫療保障，「令我感到安心無憂，可以全力投入工作。現時本港並不多公司正視有關議題，我期望OneDegree是次的舉動，可成為其他公司效法的榜樣。」

OneDegree藉著本月為「同志驕傲月」(Pride Month)舉辦內部電影欣賞活動，讓員工了解LGBTQ+社群，在辦公室推廣多元文化。（OneDegree提供圖片）

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟形容，公司實行不同措施，希望促進員工工作與生活平衡，「我們期望優化的措施為員工及其家人送上一份心意，希望有更多本地公司建立多元工作文化，並加入我們的行列。」

趁著「同志驕傲月」，OneDegree亦舉辦了內部電影欣賞活動，觀賞探討LGBTQ+議題的港產片《翠絲》，希望透過活動讓員工了解LGBTQ+社群，推廣多元文化。