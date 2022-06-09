同志驕傲月｜虛擬保險公司推同性權益家居保險：平等守護每一個家

現時全港約有5萬名同性戀者，雖然近年社會風氣漸轉開明，但不少人仍可能因社會壓力未有「出櫃」，他們仍然是社會上被忽略的一群。然而，對於「家」的定義，同性戀者及伴侶，與異性戀人士都是一樣，他們享有的保障亦理應相同。適逢6月是同志驕傲月，有虛擬保險公司今日（9日）宣布推出家居保險，進一步擴展保險種類之餘，同時亦希望為同性伴侶帶來平等權益，喚起社會對同志權益的關注。



據2015年中文大學一項調查顯示，香港分別有 1%男性和 0.4%女性是同性戀者，虛擬保險公司 OneDegree Hong Kong Limited（下稱「OneDegree」）隨著寵物保險、火險和危疾保險後，今天正式宣布推出家居保險，而為了替社會小眾帶來平等權益，公司將保險計劃中「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，無論是同性或異性戀同居人士，只要同住時間最少12個月均可受到保障。

集團共同創辦人郭彥麟表示，保險不單只是一份保障，更是對家庭作出守護承諾，不論家庭模式如何，每一個人都會希望能好好愛護他們一手建立的家，因此希望是次推出的家居保障，能照顧不同家庭需要，致力平等守護每一個家。

雖然每個人背景不同，但對於家他們希望獲得的東西都是一樣，任何家庭與成員都值得守護，享有的保障亦理應相同。（OneDegree提供圖片）

為了配合推出家居保險，OneDegree亦製作了一段短片，邀請了本港10對LGBTQ+伴侶，包括王曼喜（Kayla）、葉姵延（黑妹）、許紹燊（小新）和田見超（田中）等，訪問他們何謂「家」，帶出雖然每個人背景不同，但對於家，他們希望獲得的東西都是一樣，任何家庭與成員都值得守護，享有的保障亦理應相同。