元朗博愛江夏圍村第一期入伙　住戶慶幸可逃出劏房：唔使再擔心

元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」第一期單位已落成，住戶在今年5月底起開始入伙。有住戶表示，昔日居住的劏房環增惡劣，更試過有蛇入屋，下雨時女兒的被褥更會被滴濕，現時入住「博愛江夏圍村」後居住空間大大改善，女兒終於有空間把玩具攤放在地下玩耍。

博愛醫院表示，「博愛江夏圍村」每個單位都有廚廁，同時內置冷氣、熱水爐等設備，而廁所並非黑廁設計。現時正向政府爭取開設村巴及專線小巴，以往來元朗市中心或港鐵站。



昔日居村屋劏房 曾有蛇入屋 落雨滴濕被

有「博愛江夏圍村」的住戶於5月入伙，至今已居住約3星期。宋女士與子女原居於天水圍村屋劏房，她指昔日住處有很多蛇蟲鼠蟻，更試過有蛇走入屋內，而且濕氣甚重，一旦下雨會漏水，女兒的被褥都被滴濕。她稱，現時居住空間大了不少，女兒終於可把玩具攤放在地下玩耍，並可在家中練習古箏，「依啲問題唔使再擔心。」

此外，黃先生及黃太本來亦住在九龍區劏房，劏房租金約7,000元，現時遷入「博愛江夏圍村」後，租金只需約2,000元，而且環境更大大改善，「真係好開心。」

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正爭取開設村巴、專線小巴

博愛醫院董事局主席林群表示，「博愛江夏圍村」是全港最大型的過渡性房屋項目，佔地48萬平方呎，設8幢4層高的住宅大樓，可提供1,998伙單位，供約6,000人入住。

她亦指，「博愛江夏圍村」將設有兩幢服務設施大樓，可提供超市、社區飯堂及餐廳、中西醫療及牙科服務等。現時亦正向政府爭取開設村巴及專線小巴，以往來元朗市中心或港鐵站。

恒基李家誠：只用15個月建成

特首林鄭月娥在致辭亦指，「博愛江夏圍村」是她任內見證第7個已入伙的過渡性房屋項目，連同今次項目，至今已有超過30個非政府機構參與過渡性房屋，逾5,200個單位已投入服務。

「博愛江夏圍村」由恒基以象徵式港幣1元借出土地。恒基兆業地產集團主席李家誠表示，「博愛江夏圍村」由動土至入伙共用了15個月。

「博愛江夏圍村」正興建服務大樓，當中會有社區飯堂及餐廳、托管服務等，亦會提供中西醫及牙科服務。（余俊亮攝）

「博愛江夏圍村」分別設有一至二人單位、三至四人單位、五至六人單位或無障礙單位，可供輪侯公屋3年或以上的低收入家庭，或現居於惡劣環境、有逼切需要人士入住。第一期住戶已在今年5月底入伙，第二期工程則現正進行，料將於今年年底完成整個項目。