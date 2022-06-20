港鐵康城站A出口永久封閉　居民批設計失當：遷就規劃非考慮民生

將軍澳人口日漸增多，交通及生活配套問題一直備受關注。港鐵康城站繼B出口因閘機不足，導致繁忙時間人流擠塞後，近月A出口亦受新工程影響而需永久封閉。有區議員認為，港鐵康城站本身設計不理想，包括站內闊度不足，扶手電梯及月台等位置難以擴展來應付增長的人流，認為現時永久封閉一個出口，會增加人流負擔，建議除了加密列車班次外，其他公共交通配套亦需要協助舒緩。



近月港鐵康城站外張貼告示，指為配合車站鄰近的物業發展，由今年3月14日起，康城站A出口需永久關閉，又提示市民如需前往前站，需經康城站公共運輸交匯處乘搭扶手電梯到康城商場之L2層前往。站內亦已在A出口關上防煙門，並豎立指示牌，指示乘客請使用B出口經公共運輸交匯處前往將軍澳南海濱長廊。

翻查資料，康城站於09年啟用，初期暫設兩個出口，其中A出口連接當時的康城站公共運輸交匯處，另一個C出口則是日出康城的住宅平台，並未有設立B出口。至2020年10月31日，B出口方才啟用，並設扶手電梯及升降機連接The LOHAS康城商場及同日投入運作的新公共運輸交匯處，由於商場提供全天候連接日出康城大部分住宅期數的通道，現時B出口已成為最繁忙的出口。

康城站A出口原本通往將軍澳南海濱長廊，故有不少跑步人士使用。（莫家文攝）

居民指對跑步人士較大影響

有居於日出康城13年的張先生表示，A出口原本通往將軍澳南海濱長廊，故有不少跑步人士使用，他平日跑步後亦會經A出口回家，「𠵱家要兜一兜落巴士總站，經B出口去商場先返到屋企」，雖然兩者路程相差不遠，但他認為永久封閉A出口仍會對跑步人士造成不便。他又形容整個日出康城設計失當，「所有嘢都係遷就規劃，而唔係考慮民生，好似邊度有工程，就可以隨隨便便封行人路等，今次就因為起樓要封咗個港鐵站出口。」另一名陳女士則指，一般乘客較少使用A出口，認為即時永久封閉亦不會造成太大不便，「因為B出口落一層就係公共運輸交通交匯處，好多人都係用B出口。」

區議員：應加密列車班次疏導車站人流

西貢區議員方國珊指，一直關注康城站人流疏導問題。她指因應區內居民人數日增，已接獲不少投訴指B出口只有5部閘機，在繁忙時間不足以應付車站人流，要求港鐵增加出口閘機。至近月又因工程永久關閉A出口，她認為定會增加人流負擔，「本身A出口同B出口共用同一排閘機，加上B出口連接商場，好多人使用，A出口閂咗，會令更多居民需要經B出口轉車同返屋企，形成樽頸位。」

方國珊認為，隨著區內人口將大幅增長，加上現時港鐵9卡車載客量減少，認為應加密列車班次，由現時7分鐘一班改成5分鐘一班，加快疏導人流。（莫家文攝）

方國珊認為，面對區內日益增長的人口，康城站的設計本來已不理想，「成個站好窄，即使想應付人流，月台同扶手電梯根本都冇位增加」。她指早前與立法會議員張欣宇在繁忙時間巡視康城站，建議在地面多建一部垂直升降機通往車站；她又指現時站內前往月台，C出口的扶手電梯「有上無落」，建議研究加設下行扶手電梯。

她指整個將軍澳現時已有超過50萬人口，而日出康城仍有四期未入伙，若全數入伙後，再加上未來創新園（即將軍澳工業邨）的上班人口，區內人口勢將大幅增長，加上現時港鐵9卡車載客量減少，認為應加密列車班次，由現時7分鐘一班改成5分鐘一班，「康城係頭站，如果呢個站已經爆晒，將軍澳站、調景嶺站嘅乘客邊有位上車呢？」此外，她認為其他公共交通工具如巴士及小巴等，亦應調配行車路線或加密班次，加快疏導人流。