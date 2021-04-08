日出康城居民增　車站配套未追上　康城站繁時隨時排幾分鐘等出閘

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-08 17:45

將軍澳日出康城一帶，交通及生活配套問題一直為人詬病，即使有港鐵接駁，但班次疏落。連接新商場｢The LOHAS 康城｣的康城站B出口，去年10月底啟用，不過衍生出新問題。 有居民表示，由於該出口只有5部閘機，供出、入雙向人流使用，繁忙時段不時大排長龍，有時出閘需排隊2至3分鐘。另有居民表示，由於入閘人數多，曾趕不及列車，結果需等候約5分鐘。記者現場所見，在大約下午6時許的繁忙時段，有逾50人於閘口外等候。 有區議員表示，接獲同類投訴，有居民曾等候4分鐘出閘，現時全日近5萬人使用B出口進出，加上新商場啟用，惟港鐵維持原有5部閘機的安排，即變相每部閘機，平均每日要應付近萬人進出，促港鐵加閘機，應付區內居民日益增加的需求。

港鐵回覆《香港01》表示，有留意康城站周邊的發展及乘客量轉變，該站整體運作大致暢順，會繼續留意車站情況，適時檢討。

接駁日出康城港鐵新商場「The LOHAS康城」的康城站B出口，只設有5部閘機，其中各有兩部單向進、出收費區，餘下一部則雙向使用皆可。《香港01》記者周三﹙7日﹚約下午5時到達康城站，人流未算太多，但每當列車到達後，B出口的閘機前總會有10餘人等候出閘，大約30秒後人龍便消散。

不過到下午6時許，下午繁忙時間的下班人潮逐漸增多，經康城站B出口進出的人流漸多。尤其在列車到站，回家的乘客出閘，同時剛巧有一批乘客入閘，供雙向使用的一部閘機遇上兩邊人龍，消化人流能力便減弱；其中一個方向只有兩部閘機可使用，人龍亦會較長。記者現場所見，高峰時兩邊共逾50多人在閘機前排隊等候出入閘，人龍一般在約1分鐘消散。

居民︰排隊等入閘致送車尾

日出康城居民張小姐表示，一般會先用港鐵應用程式，查看何時有列車才出門到車站，未算過於不便。但試過一次，列車尚有1、2分鐘才離站，到達閘口時卻因太多人等入站，結果到達月台時，「送車尾」目送列車離開，需等候多約5分鐘乘下班車。她表示，假如是非繁忙時間，列車班次更疏，可能需多等10分鐘。

另一名居民魯先生表示，車站B出口的閘機，每逢上、下班時間都會排長龍，尤其現時日出康城一帶仍有工程，有大量地盤工人出入，致令人流更多，每次出閘或等2至3分鐘，他直言：「無理由等個八達通出閘要等咁耐」。他表示，現時日出康城大部分住戶，都會經B出口進出，自商場啟用後就更多人出入，而且閘機有時更會故障，令問題惡化。

區議員︰8成居民使用B出口閘機出入 促加快增閘機

西貢區議員方國珊曾就閘機問題發起聯署，要求港鐵於B出口加設閘機。她接受查詢時表示，有居民投訴曾輪候4分鐘才可出閘，直言令不少居民憤怒，而且疫情當下，更不應讓｢人迫人｣的情況出現。

方國珊指，現時每日約6萬人次進出康城站，當中近八成人使用B出口，即有近5萬人，每日只可擠迫地使用5部閘機出入。她續指，未來將有更多樓盤入伙，料2025年時，每日約12萬人次使用康城站；而且港鐵近日大肆宣傳新商場，相信到康城站的市民會日漸增加，尤其商場內有將軍澳區唯一溜冰場，促請港鐵盡快加設閘機，改善車站設備，並加密列車班次。

港鐵︰康城站整體運作大致暢順

港鐵回覆表示，一直就加設閘機與地區保持溝通，據觀察，康城站整體運作大致暢順，有需要時採取客流管理措施及加派職員維持秩序。港鐵續指，加建車站設施時，需顧及多項因素，包括地理環境限制、資源配合、消防安全、車站人流及現有設施的使用情況等，會繼續與地區人士溝通及留意車站情況，適時檢討。