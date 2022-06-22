大停電｜長者安居協會接200宗求助 四招助長者：不少問停電原因
撰文：陳栢麟
出版：更新：
元朗朗屏中電電纜橋昨晚(21日)起火，元朗、屯門及天水圍出現大停電，一眾居民手足無措。長者安居協會「一線通平安鐘」接受《香港01》訪問時表示，由昨晚七時至今日(22日)下午兩時，共收到約200宗與停電相關的救助個案，當中以獨居長者佔大多數。
長者安居協會推廣及傳訊總監彭筱筠分享指，求助個案中，有因受驚而需由服務熱線中心協助召喚救護車個案、有家人則因與長者失聯而致電救助、亦有不少長者透過平安鐘查詢停電原因。她又分享四招，助長者面對停電難關。
高血壓婆婆受驚按平安鐘求助送院
彭筱筠稱，協會接獲200宗與停電相關的救助個案中，有一宗個案涉79歲、因長期病患而需使用呼吸機的婆婆，其家人擔心停電，會令呼吸機停止運作，令婆婆有生命危險，遂致電協會求助。另亦一名獨居、患有高血壓的82歲婆婆，因停電受驚致血壓飆升，服用藥物後仍無效果，最終要由平安鐘熱線職員協助召喚救護車送院。
▼「一線通平安鐘」協助長者四招▼
1. 了解長者身體情況
2.向長者解釋停電原因
3.就長者的情況提供建議
4.如有需要，協助長者與家人聯絡
不少長者透過平安鐘查詢停電資訊
彭又指，由於停電令大部份電器不能操作，平安鐘就為最方便的查詢途徑，服務熱線中心職員會先了解長者情況，再向他們解釋停電原因，並就停電下的環境，例如空氣流通的情況提供建議，如有需要，亦會協助與其家人聯絡。
▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼
+20
長者忽視炎熱天氣 三貼士助降溫
對於停電下風扇、冷氣未能運作，近日天氣炎熱，她亦提供多項「貼士」，包括長者需要保持空氣流通、以濕毛巾抹身降溫、出汗後盡量飲用清涼的飲品補充水分。她續說，熱夜、酷熱天氣的情況亦值得關注，惟不少長者不知有關影響，導致出現中暑等症狀，提醒長者於夏天要多留意身體，如有不適可以按平安鐘求助。
▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼
+6
大停電｜天水圍居民出法寶抗停電 大專生赴港島酒店：冇冷氣太熱大停電｜中電慢幾拍 起火130分鐘始交代大停電 區議員斥不理想大停電｜電纜橋沒被破壞跡象 鄧炳強：輻射等災難才會發緊急警示大停電｜停電13小時料觸發客服表現罰款機制 中電或遭罰1600萬元大停電︱多名議員促中電賠償：不能致歉了事 張欣宇提緊急質詢天水圍大停電｜考試前摸黑溫書、蛋糕充飢 媽媽：平日生活非必然大停電｜緊急警示無啟動 政府指停電僅區域性 專家證可分區發放