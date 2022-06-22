大停電｜長者安居協會接200宗求助　四招助長者：不少問停電原因

元朗朗屏中電電纜橋昨晚(21日)起火，元朗、屯門及天水圍出現大停電，一眾居民手足無措。長者安居協會「一線通平安鐘」接受《香港01》訪問時表示，由昨晚七時至今日(22日)下午兩時，共收到約200宗與停電相關的救助個案，當中以獨居長者佔大多數。

長者安居協會推廣及傳訊總監彭筱筠分享指，求助個案中，有因受驚而需由服務熱線中心協助召喚救護車個案、有家人則因與長者失聯而致電救助、亦有不少長者透過平安鐘查詢停電原因。她又分享四招，助長者面對停電難關。



高血壓婆婆受驚按平安鐘求助送院

彭筱筠稱，協會接獲200宗與停電相關的救助個案中，有一宗個案涉79歲、因長期病患而需使用呼吸機的婆婆，其家人擔心停電，會令呼吸機停止運作，令婆婆有生命危險，遂致電協會求助。另亦一名獨居、患有高血壓的82歲婆婆，因停電受驚致血壓飆升，服用藥物後仍無效果，最終要由平安鐘熱線職員協助召喚救護車送院。

▼「一線通平安鐘」協助長者四招▼



1. 了解長者身體情況

2.向長者解釋停電原因

3.就長者的情況提供建議

4.如有需要，協助長者與家人聯絡

不少長者透過平安鐘查詢停電資訊

彭又指，由於停電令大部份電器不能操作，平安鐘就為最方便的查詢途徑，服務熱線中心職員會先了解長者情況，再向他們解釋停電原因，並就停電下的環境，例如空氣流通的情況提供建議，如有需要，亦會協助與其家人聯絡。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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長者忽視炎熱天氣 三貼士助降溫

對於停電下風扇、冷氣未能運作，近日天氣炎熱，她亦提供多項「貼士」，包括長者需要保持空氣流通、以濕毛巾抹身降溫、出汗後盡量飲用清涼的飲品補充水分。她續說，熱夜、酷熱天氣的情況亦值得關注，惟不少長者不知有關影響，導致出現中暑等症狀，提醒長者於夏天要多留意身體，如有不適可以按平安鐘求助。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼

