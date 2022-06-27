在台港女七年前車禍重創半邊身　父憶當年互委會伸援手：雪中送炭

一名香港女生7年前在台灣屏東就讀大學期間發生車禍重傷，留醫加護病房期間急需龐大醫療費，父母當時赴台照顧女兒逾月，報道曝光後引發全城關注。時至今日，女兒由估計很大機會成為植物人，變成可以簡單自理，其父感激互委會當年幫助及關懷，在剛過去的周末出席互委會展覽中分享歷程，他直言夫婦在台期間，互委會暗自號召街坊幫忙籌善款，又代為照顧在港子女，「簡直係雪中送炭。」他指政府明年1月前解散全港互委會，街坊日後勢失鄰里間的幫助，「邊有部門主動幫基層，都係官僚主義，解散後冇會址連籌款都做唔到！」冀政府能夠重新考慮撤回方案。



長女在台就讀大學期間車禍重創 一度命危恐成植物人

「𠵱家佢可以簡單自理，（身體機能）回復返六七成已經係上限，只能定期做物理治療維持，相比當年醫生叫我搵定治療植物人嘅長期病房，𠵱個狀況已經好感恩。」岑父周日（26日）出席石蔭邨互委會展覽及真人圖書館的活動，再見到當年互委會向街坊自發籌集的捐款箱時回憶過去種種，甚有感觸地娓娓道來。

育有4名子女的岑父，一家六口多年來居住在安蔭邨一單位，長女煥瑤2012年赴台灣就讀屏東科技大學森林系，誰也沒想到會出大事。2015年5月一個晚上，煥瑤駕駛電單車期間自炒，撞上路邊電線桿，人仰車翻，她當場重傷送院。「當時佢頭骨骨折，鼻骨折，左腳粉碎性骨折，左腦蜘蛛膜下爆裂出血， 好似砌積木咁砌返個人出嚟。」

岑父與妻子獲悉長女出意外後，立刻趕赴台灣照顧身在加護病房的女兒，眼見女兒頭部腫脹及全身插滿喉管的狀況，難過得說不出話來。「佢留醫加護病房十幾日，嗰邊醫生叫我哋有心理準備，如果送返香港就要搵定治療植物人的病房，但我哋唔想放棄。」結果長女出現奇蹟，一個月後由昏迷狀況中甦醒過來，左邊身能簡單郁動，聽到呼喚懂得開眼應對，「佢雖然滿口插滿喉，但好堅強硬淨。」

煥瑤（右）受傷至今，由估計成為植物人進展至簡單自理，一家人能夠共聚天倫，父母已經非常感恩。(受訪者提供圖片)

互委會及街坊熱心捐款及幫忙 岑父：感覺唔係一個人

當年岑氏夫婦忙於留在台灣照顧女兒之際，石蔭邨禮石樓互委會收到消息後，便悄悄找街坊幫忙。岑父憶述，當時夫婦身在台灣，不知道互委會發起籌款活動，為其女兒募捐，不少街坊知悉後，不間斷向留港的三名在讀子女送食物送水果慰問，直至他個多月後返港處理相關手續時，互委會副主席將善款上門親手送到他手上，他才如夢初醒。「我做開散工，又有4個仔女，家境比較一般，咁樣簡直係雪中送炭。」

其後女兒情況穩定下來，他安排煥瑤來港繼續接受復康治療，其間亦試返台進行康復訓練，如今已回復六至七成狀態，惟左腦在車禍中受傷，影響右邊身體機能，猶如中風復康病人般右手右腳無力，但至少能夠表達意思，進行簡單自理，能食能走，夫婦兩人已覺得很欣慰。「媽媽早上會帶煥瑤落公園做簡單伸展運動，街坊都話𠵱家疫情爆得咁勁，少啲帶佢落街穩陣啲，撞到互委會又經過慰問下你，自己聽到個心好甜，起碼感覺唔係自己一個人。」

「如果冇咗互委會，基層咪好無助」

政府年初通知全港逾1,600個屋邨互委會，要求不遲於明年1月前解散，岑父獲邀出席展覽時感嘆：「如果冇咗互委會，基層咪好無助咯， 部門或者會跟程序做，但唔會即刻幫到手，關心都冇咁快，邊有部門主動幫基層，都係官僚主義形式答覆『你問下邊個啦，你應該去嗰度搞』，解散後冇會址連籌款都做唔到！」

全港互委會需明年1月前解散 憂以後難直接表達意見

由關注組至有份爭取成立禮石樓互委會的現任主席伍端祥表示，互委會能夠定期出席邨管會，直接向房署及管理公司表達意見，但自從解散消息傳出後，感覺管理公司態度有變。「起碼（出席）邨管會表達意見時出師有名，雖然未正解散，但𠵱家感覺管理公司拖住做，解散後你只係一個街坊，到時唔理你就唔理你。」政府曾聲稱即使沒有互委會，仍可透過防火滅罪委員會或分區委員會表達意見，曾擔任6年分區會委員的他反駁，曾在公園發現有長者便溺，經了解估計是附近沒有公廁所致，於是建議附近一塊圍封多年的空地興建臨時如廁設施，結果拖了六年仍未有共識。「一時話冇水電，一時又話5、6百萬做價好貴，一時又話唔知邊個部門，結果我卸任都未搞得成。」他對未來能夠延續互委會的職能不敢樂觀。

民政事務總署以互委會功能日漸式微為由，今年初宣布解散有半世紀歷史的互委會，由超過30個地區互委會代表成立的「關注互委會去向聯盟」，上周六起一連兩日在石蔭邨及荔景邨舉行展覽、聯署簽名行動及真人圖書館，展出過去多年來互委會行使的角色及工作，並由第一屆主席、現屆主席及受助者講述互委會職能，讓政府及公眾更了解居民意見及繼續喚起對解散互委會的關注，希望民政事務總署收回成命。香港01正向民政事務總署查詢事件。