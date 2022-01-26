民政局：無計劃補選區議會　互委會式微分階段解散

現屆區議會經政府放風觸發辭職潮，以及宣誓DQ數十人後，出現逾300席懸空。民政事務局今日（26日）表示，現階段沒計劃就區議會懸空議席進行補選。另外，局方指會分階段取消互助委員會，認為互委會角色已經式微。



署理民政事務局局長陳積志書面回覆社福界議員狄志遠提問，指政府正積極籌備今年3月舉行的行政長官選舉，「現階段沒有計劃為區議會的懸空議席進行補選。正如行政長官早前公開回應，本屆政府在餘下任期內，即由現在至6月30日，並沒能力舉行規模龐大的區議會補選。下一屆政府會全面檢視地方行政和區議會的未來發展。」

對於政府決定終止「互助委員會計劃」，陳積志指，隨著社會過去數十年的發展和轉變，鄰里關係和大廈管理模式有不少改變，包括透過聘用的物業管理公司負責大廈管理或成立其他居民組織。而且資訊科技發達，讓政府有更多渠道直接與居民溝通，他指「社會有意見認為互委會在有關範疇所擔當的角色日漸式微，民政事務局經審視後，決定分階段終止互委會計劃。」

不過，陳積志指，政府會持續加強地區層面溝通，例如透過不同地區組織，包括分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會等，加強與地區的聯繫。局方表明，區議會只是其中一個徵詢地區意見的渠道，各政策局及部門會按需要諮詢不同的地區組織。