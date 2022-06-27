荃灣6泳灘水質被評極差或欠佳不宜游泳　康文署：與連日大雨有關

近日天氣酷熱，相信不少市民都想到泳灘游泳消暑。然而近日荃灣區內由康文署管理的泳灘水質，全數被評為欠佳或極差水平。環團綠色和平推測水質變差或與荃灣早年的社區規劃有關，當區區議員亦表示，荃灣水質欠佳問題已存在逾20年，區內不少泳客常常因水質不少極差而不能到泳灘暢泳，促請當局正視問題。荃灣區康樂事務經理李美嫦今日（27日）在區議會上解畫指，相關水質變差與近日下雨天氣有關，雨水會直接影響水質，會與環保署及渠務署加強留意。



翻查相關資料，荃灣泳灘於去年同期的水質未有如現時惡劣，在開放的泳灘中，仍有3個泳灘包括麗都灣泳灘、更生灣泳灘及釣魚灣泳灘符合標準。然而截止今日，由康文署所管理的5個荃灣泳灘，包括馬灣東灣泳灘、海美灣泳灘、汀九灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘的水質均被評為4級（極差）；近水灣泳灘的水質為評為3級（欠佳）；雙仙灣泳灘及釣魚灣泳灘則未有開放。

根據環保署實施的一項全面的泳灘監測計劃，會在泳季期間就各泳灘的大腸桿菌水平分為四個等級：「一級」等級表示泳灘的水質良好，「二級」等級表示泳灘的水質一般，「三級」等級表示泳灘的水質欠佳，「四級」等級則表示泳灘的水質極差。只有「良好」及「一般」級別符合香港法定的水質指標，若泳灘的全年級別被評為「欠佳」或「極差」，市民則不應在該泳灘游泳。一般而言，持續被評為「極差」級別的泳灘會被關閉。

與去年同期相比 區內適宜游泳泳灘由37%跌至0%

翻查區議會文件，對比去年及今年6月第四周荃灣區各個泳灘的水質，可見去年6月區內有一半泳灘的水質被評為欠佳及極差，不適宜游泳，包括馬灣東灣泳灘、近水灣泳灘、海美灣泳灘及汀九灣泳灘；另外3個泳灘包括更生灣泳灘、麗都灣泳灘及釣魚灣的水質則屬於良好及一般，適宜游泳，另雙仙灣泳灘則未有開放。惟至今年同期，區內泳灘的水質大幅下降，除了雙仙灣泳灘及釣魚灣泳灘沒有開放，其餘泳灘的水質均被評為欠佳及極差，令區內已沒有適宜游泳的泳灘。

環保團體綠色和平項目主任陳可淳指，是次情況應並非由個別污染引起，她估計與大環境因素有關，但對實際成因則未有定案。陳可淳提到，昔日荃灣不少大廈存在錯駁渠管問題，導致污水直接流入區內泳灘，後來政府於淨化海港計劃中，收集來自荃灣、葵青、將軍澳、九龍市區和港島東北部的污水，經深層隧道輸往昂船洲污水處理廠進行中央處理後再作排放，荃灣7個本來關閉泳灘的水質才有所改善，於2010年起陸續重開。她又提到，荃灣區的水流較弱，故居民時常投訴有臭味，故荃灣水質一直長期處於高危狀況，而屯門亦面對類似情況。

環保團體綠色和平項目主任陳可淳指，是次情況應並非由個別污染引起，她估計與大環境因素有關，但對實際成因則未有定案。（資料圖片）

今日荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會亦有討論相關議題，主席陳琬琛指出，荃灣泳灘水質欠佳已非一朝一夕的事，相關問題已存在逾20年，更影響青山公路一帶的水質。他提到，每年均會收到市民投訴未能到泳灘暢泳，並對此感到不滿。他認為當局要盡快解決問題，「年年都係咁，要維持幾耐？邊個部門要負責？」荃灣區議員陸靈中則提及曾於會上討論泳灘水質問題，惟康文署在泳灘水質上處於被動角色，經常依賴環保署處理。他續指，現時荃灣泳灘水質情況不理想，但現場仍有救生員提供服務，無法理解相關做法。

在席的荃灣區康樂事務經理李美嫦就事件解畫，她表示，環保署於上周把荃灣部分泳灘評為4級（極差），表示該處的海水不適宜游泳，康文署隨即在受影響泳灘懸掛紅旗及廣播呼籲市民請勿在該處游泳。署方並不能在開放泳灘後隨便關閉，除非受疫情影響，才另作計算。至於被評為4級的泳灘為何仍有救生員當值，是因為仍有市民漠視署方呼籲落水，為保障泳客安全，便需繼續維持救生員服務。

荃灣區康樂事務經理李美嫦就事件解畫，她表示，環保署於上周把荃灣部分泳灘評為4級（極差），表示該處的海水不適宜游泳，康文署隨即在受影響泳灘懸掛紅旗及廣播呼籲市民請勿在該處游泳。（曾鳳婷攝）

李美嫦表示，泳灘水質差受天氣、水流以及附近是否流出污染影響，亦與以往有民居直接排放污水有關，署方正與環保署及渠務署密切留意。至於今次荃灣泳灘水質變差，李美嫦則指與早前連日來下大雨有關。

環保署：水質轉差因本港及廣東省一帶不穩定天氣所致

環保署回覆查詢時表示，荃灣區各泳灘及屯門區的青山灣泳灘在5月中至6月中水質轉差，主要是由於自5月中旬起，香港及廣東省一帶出現不穩定的天氣引致，區內連場大雨把積聚在陸地上的污染物沖刷到海上，而同期的日照亦下降，大幅減慢泳灘水質的自然回復速度；與此同時，大量淡水由珠江流入香港水域，導致海水內的懸浮固體上升及鹽度下降，因而出現較往年更明顯的分層現象，令水體的自然交換與稀釋的能力下降；期間即使有短暫的晴天，陽光亦未能直接照射到中或底層，因而減低水體的自淨效果及使水質未能回復正常。近日天氣持續回穩，我們發現荃灣區各泳灘及屯門區的青山灣泳灘水質已開始逐步改善。

就此，環保署根據泳灘標準評級制度把這些泳灘評為「四級」，即不適宜游泳，康文署亦已在有提供救生服務但水質不適宜游泳的泳灘（即更生灣泳灘、麗都灣泳灘及馬灣東灣泳灘）懸掛紅旗，提醒市民不要在這些泳灘游泳。

隨著化學品供應恢復，渠務署昂船洲污水處理廠的消毒設施在4月底已回復正常運作，由於泳灘的自淨能力一般可在數天內改善水質，而荃灣區各泳灘及屯門區的青山灣泳灘在5月初已回復正常，因此，這次水質的改變主要是由上述天氣改變導致。渠務署會繼續監察處理廠排放水的水質，不時調節污水處理廠各項運作參數包括漂水的使用量，以符合牌照規定；另外，環保署現已加強監測荃灣區及屯門區泳灘的水質，並巡查各泳灘附近的地方及污水處理設施，確保沒有其他異常的排放，直至區內各泳灘的水質回復正常。