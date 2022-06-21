荃灣三泳灘水質被評為四級　康文署掛紅旗籲市民勿前往游泳

近日天氣炎熱，不少市民會抽空到泳灘游泳消暑。但康文署今日（21日）宣佈，鑑於環保署已將位於荃灣區的馬灣東灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘的水質評定為四級，表示該處的海水不適宜游泳。泳灘現已懸掛紅旗，署方呼籲市民請勿在該處游泳，直至另行通知。



翻查資料，上月環保署曾公佈，麗都灣與馬灣東灣泳灘的水質均屬第三級的「欠佳」，每百毫升大腸桿菌數量介乎181至610單位，輕微疾病率介乎11至15宗；至於更生灣泳灘的水質上月則被評為一般，每百毫升大腸桿菌數量介乎25至180單位，輕微疾病率為每千人少於10宗。

今日康文署宣佈，由於馬灣東灣泳灘、麗都灣泳灘及更生灣泳灘的水質評定為四級，比上月的評級再下跌，指該處的海水不適宜游泳，並呼籲市民請勿在上述泳灘游泳。根據環保署資料，荃灣區內汀九灣泳灘、海美灣泳灘的水質本月亦被評定為四級，而近水灣泳灘則被評為三級；釣魚灣則由去年11月起暫停開放至明年3月31日，以進行改善工程。至於雙仙灣則因泳灘規模較小而沒有提供救生服務，故不開放給市民游泳，亦沒有每周評級。

為了保障市民的健康，環保署實施一項全面的泳灘監測計劃，並在泳季期間，根據各泳灘的大腸桿菌水平分為四個等級。「一級」等級表示泳灘的水質最好，「二級」等級表示泳灘的水質一般，「三級」等級表示泳灘的水質欠佳，「四級」等級則表示泳灘的水質最差。署方指，只有「良好」及「一般」級別符合香港法定的水質指標，若泳灘的全年級別被評為「欠佳」或「極差」，市民則不應在該泳灘游泳。一般而言，持續被評為「極差」級別的泳灘會被關閉。