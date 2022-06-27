荃灣國瑞路公園滑板場設施殘舊台階損毀　區議員憂發生意外促翻新

東京奧運後，滑板熱潮直捲全球。滑板運動近年越來越受港人歡迎，惟現時荃灣區內只有一個沿用逾十年的滑板場，該場地相對殘舊，部分設施損更已損壞，滑板場內亦欠缺具吸引力的新穎設施。當區區議員陸靈中認為與其小修小補，倒不如直接進行大翻新及引入新設施，促請當局盡快處理。康文署則表示，發現場地有損壞時，已找建築署作即時處理，現正就場地翻新的可行性與相關部門進行研究，如有進一步資訊會再匯報。



今日（27日）荃灣區議會召開地區規劃、發展及設施管理委員會。（曾鳳婷攝）

今日（27日）荃灣區議會召開地區規劃、發展及設施管理委員會，當區區議員及委員會主席陸靈中提到，滑板運動越來越受港人歡迎，然而區內現時只有位於國瑞路公園滑板場。他表示，因其地理位置位於與葵涌區邊緣，同時吸引大窩口邨的年輕人前來共用場地，但是上述滑板場已有14年歷史，內裏設施早已追不上時代。上月他與政府部門代表前往視察時，發現部分設施如台階已有損壞，其地台亦有裂缝，過往卻鮮有大型維修。他認為當局不宜小修小補，應及早進行大翻新，引入更多新穎設施，滿足一眾使用者的需求。

康文署：正進行可行性研究

同場列席的荃灣區議會主席陳琬琛則認為，場地設施有損壞對於一眾板場使用者來說十分危險，建議相應的小型維修毋須要等到大翻新才進行，以減少使用者受傷或發生意外的機會。他亦認為康文署應盡快交出全盤計劃時間表，以作跟進。區議員黃家華及文裕明同樣認為當局應先進行一些基本維修，例如地下平滑工程。

荃灣區議會主席陳琬琛則認為，場地有所損壞對於一眾滑場使用者來說十分危險，建議相應的小型維修毋須要等到大翻新才進行，以減少使用者受傷或發生意外的機會。（曾鳳婷攝）

康文署代表在會上回覆時指，贊同國瑞路公園滑板場有翻新的需要，故在6月時與建築署及相關團體展開相關的可行性研究，如有進一步資訊會再匯報。代表提到，署方一旦發現場地有裂痕和不平坦時，會在日常進行維修及即時要求建築署處理，強調署方會就國瑞路公園滑板場作翻新及重新結構研究，亦不只一次與體育總會到場討論，希望相關研究設計可更適合年輕人使用，亦會盡快提交計劃時間表。