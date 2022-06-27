荃灣國瑞路公園滑板場設施殘舊台階損毀　區議員憂發生意外促翻新

撰文：曾鳳婷
出版：更新：

東京奧運後，滑板熱潮直捲全球。滑板運動近年越來越受港人歡迎，惟現時荃灣區內只有一個沿用逾十年的滑板場，該場地相對殘舊，部分設施損更已損壞，滑板場內亦欠缺具吸引力的新穎設施。當區區議員陸靈中認為與其小修小補，倒不如直接進行大翻新及引入新設施，促請當局盡快處理。康文署則表示，發現場地有損壞時，已找建築署作即時處理，現正就場地翻新的可行性與相關部門進行研究，如有進一步資訊會再匯報。

今日（27日）荃灣區議會召開地區規劃、發展及設施管理委員會。（曾鳳婷攝）

今日（27日）荃灣區議會召開地區規劃、發展及設施管理委員會，當區區議員及委員會主席陸靈中提到，滑板運動越來越受港人歡迎，然而區內現時只有位於國瑞路公園滑板場。他表示，因其地理位置位於與葵涌區邊緣，同時吸引大窩口邨的年輕人前來共用場地，但是上述滑板場已有14年歷史，內裏設施早已追不上時代。上月他與政府部門代表前往視察時，發現部分設施如台階已有損壞，其地台亦有裂缝，過往卻鮮有大型維修。他認為當局不宜小修小補，應及早進行大翻新，引入更多新穎設施，滿足一眾使用者的需求。

康文署：正進行可行性研究

同場列席的荃灣區議會主席陳琬琛則認為，場地設施有損壞對於一眾板場使用者來說十分危險，建議相應的小型維修毋須要等到大翻新才進行，以減少使用者受傷或發生意外的機會。他亦認為康文署應盡快交出全盤計劃時間表，以作跟進。區議員黃家華及文裕明同樣認為當局應先進行一些基本維修，例如地下平滑工程。

荃灣區議會主席陳琬琛則認為，場地有所損壞對於一眾滑場使用者來說十分危險，建議相應的小型維修毋須要等到大翻新才進行，以減少使用者受傷或發生意外的機會。（曾鳳婷攝）

康文署代表在會上回覆時指，贊同國瑞路公園滑板場有翻新的需要，故在6月時與建築署及相關團體展開相關的可行性研究，如有進一步資訊會再匯報。代表提到，署方一旦發現場地有裂痕和不平坦時，會在日常進行維修及即時要求建築署處理，強調署方會就國瑞路公園滑板場作翻新及重新結構研究，亦不只一次與體育總會到場討論，希望相關研究設計可更適合年輕人使用，亦會盡快提交計劃時間表。

調查揭新租管立法後成效不彰　劏房租金佔入息比例較去年反升新田雨水泵房及蓄洪池發展太陽能發電系統　每年可減32公噸碳排放洪水橋過渡性房屋改用橫向佈局　增窗戶設光廁　最快一年內完工
滑板
荃灣社區
荃灣
運動
你可能感興趣