扶貧委員實地體驗清潔工大作戰　有長者默默為社會付出卻不獲續聘

酷暑下坐低休息即被主管罵、年紀稍大便不獲續約……現時中西區內有39個公廁、17個垃圾收集站，維持地方清潔的，是一班走在前線的清潔工人，然而他們的努力卻非人人看到。有社福界人士今日（25日）到中西區體驗當清潔工，其間視察和參與了蟲鼠組、街道潔淨組和公廁組的工作，當中有公廁組的78歲清潔女工指，平日清晨5時許便會抵達工作崗位，認為把公廁打掃乾淨、街坊讚賞時很有滿足感；但早前確診卻不獲津貼，甚至本月底合約完結後便不再獲聘，屆時失去精神寄託之餘，與老伴生計也將大受影響。



有社福界人士今日（25日）到中西區體驗當清潔工。（梁鵬威攝）

社福界任蟲鼠組清潔工體驗實況

由一眾從事扶貧服務及倡議工作的機構及單位組成的「社福抗貧聯盟」，近日舉辦一系列名為「當貧事遇上疫情」的活動，扶貧委員會成員劉駿楷和聯盟成員，在今日（25日）參與明愛勞動友善社區計劃舉辦的清潔工體驗活動，一同穿起反光衣和工作服，落區親身體驗當清潔工。

一行人首先來到堅尼地城海傍一帶，跟着蟲鼠組的「蟲仔」工人來到後巷，學習從溝渠中撿起垃圾、放置有毒鼠餌，以及在積水附近灑上驅蚊用的化學品「蚊沙」。酷熱天氣之下人人都汗流浹背，但清潔工人們從污水中夾起一個個煙蒂，仍是面不改容。

+ 5

78歲娟姐：廁所吃飯冇所謂，做嘢做得開心

在石塘咀市政大廈中，78歲的娟姐於熟食中心樓層的女廁已工作了十年。曾患口腔癌、做過換腳關節手術的她，平日早上5、6時「早過返工時間」便已來到，一直到下午5時多才下班，而公廁內沒休息室，娟姐有時會在廁所內吃飯，「冇所謂，做嘢做得開心。」她指，有時使用者忘掉沖廁，她會主動提醒，又因公司只會發放漂白水，她會自行買消毒用品，減輕公廁的異味，「如果我唔喺度，廁所就會好污糟。」娟姐的工作態度十分認真。

娟姐透露，月前市政大廈的檢測中心人流眾多，但樓上的廁所不作開放，市民都會下來使用她工作的公廁，令她十分忙碌，同時也曝露在病毒的危機中。在三月時，她因此不幸確診，雖然公司批出了7天病假，但當時的醫院、診所服務不敷應用，她沒法拿得醫生紙，也因此沒有獲得現金津貼。現時娟姐月入約12,000元，與行動不便的丈夫住在附近，但本月底完約後，公司便以年紀老邁為由將不再聘用她；她表示，不想失去工作，也不知有何打算，「只可以再慳啲。」

在石塘咀市政大廈中，78歲的娟姐於熟食中心樓層的女廁已工作了十年，雖然有時要在廁所內吃飯，她卻表示「冇所謂，做嘢做得開心。」（梁鵬威攝）

社福界：見到長者默默耕耘為社會付出

為星光大道匯賢思行衛星扶輪社主席的扶貧委員會成員劉駿楷表示，參與是次活動後，最深刻的是見到一班長者默默耕耘為社會付出，他們很尊重這份工作，同時也很有正能量，即使天氣酷熱仍帶着笑容敬業樂業。劉指，一直都認為委員會和政府的工作應該更「落地」，扶貧不只是數字，認為官員、議員等都可多些參與同類活動；他密切呼籲，除了政府外，商界、社區大眾都可出一分力，由減少亂棄煙蒂，到政府在標書上制定改善工作環境、待遇的指引，以及優化配套時在公廁中加設休息室等等，「清潔工喺繁華社會中默默做咗好多貢獻，希望各界都可以多啲欣賞佢哋嘅努力。」