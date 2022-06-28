回歸25周年｜本地藝術家太古廣場辦摺紙展　黃牛、灣鱷貝貝有得睇

7月1日是香港回歸25周年，今年中西區民政事務處邀請摺紙藝術家陳柏熹，於金鐘太古廣場L1層舉辦「香港昇平繁盛共享摺紙藝術展」，作品題材包括黃牛、海龜、招潮蟹及小灣鱷貝貝等，全部與香港有關。展覽期由即日起至下月10日。



摺紙藝術家陳柏熹（右）指是次展品的題材全與香港有關，他更親自到場向參觀市民講解細節。（政府新聞處圖片）

細緻摺疊技藝可成珍貴作品。為慶祝香港特別行政區成立25周年，中西區民政事務處今年邀請摺紙藝術家陳柏熹，於金鐘太古廣場L1層舉辦「香港昇平繁盛共享摺紙藝術展」，展出其精心創作的摺紙作品。

摺紙作品的手工精巧細緻，吸引市民駐足觀賞並拍照留念。（政府新聞處圖片）

兒時受日本大師啟發

29歲的陳柏熹，在12歲那年乍見日本摺紙大師的紙摺飛龍，令他大開眼界，開展他的摺紙人生。17年來不斷鑽研及到外地交流，把興趣化為藝術，現時他的技藝已中外聞名。

陳柏熹指，這次藝術展作品的靈感來源，題材全與香港有關，包括黃牛、海龜、招潮蟹和小灣鱷貝貝等。他形容摺紙作品就像香港，一張紙經過多重摺疊，成為一件藝術品，如同香港回歸25年來，一直經歷很多挑戰才有今天的成就。他以其中一件作品「鳳凰」為例，指該靈獸有𣵀槃重生之意，有如香港經歷種種挑戰，重生後展現一番新景象。

陳柏熹指鳳凰有涅槃重生之意，有如香港經歷種種挑戰，重生後展現一番新景象。（政府新聞處圖片）

作品栩栩如生

他指一張紙平平無奇，即使摺疊多層，陰影效果也不會太理想，但利用塗色方法在作品邊緣部位上色，即可增加立體感及層次感，整件作品看起來不像紙造，卻像一件雕塑，直至觀眾走近時，才發現它原來是摺紙作品。

陳柏熹為作品上色，令其更立體和生動。（政府新聞處圖片）

摺紙藝術千變萬化，除了摺疊技巧外，還要懂得計算。陳柏熹透露，摺紙前需要兩至三星期蒐集資料及研究，然後在紙上畫出作品不同比例的線條，計算好摺疊部分才能動手，實際摺紙時間卻只是數小時。他指摺紙最困難之處，是單憑一張紙摺出作品，因為紙張重疊後會變厚，摺疊越多層次便越困難，摺紙時也要小心翼翼，否則可能弄破作品，故摺紙藝術家常言七分準備、三分摺製。展場還設有不同裝置供市民「打卡」，市民可即日起至7月10日到場參觀。