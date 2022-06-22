回歸25周年｜維港回歸帆船賽邀中小學生觀賞　首次接觸帆船感興奮

為慶祝香港特別行政區成立25周年，與回歸相關的慶祝活動近月浪接浪。體育界亦不遑多讓，有水上運動體育會於6月11日當日於維港舉辦了「香港特別行政區25周年回歸帆船賽」（回歸帆船賽）。為了令普羅大眾都可以不一樣的角度觀看帆船賽，感受賽事熾熱氣氛之餘亦可同賀回歸，香港遊艇會慈善基金會於賽日邀請了本地中小學及非牟利機構，前往香港遊艇會觀賞回歸帆船賽之餘，更共晉午宴和參與保育海洋講座，令回歸帆船賽增添一層意義。

撰文：香港遊艇會



仁濟醫院第二中學一行七人出席香港遊艇會慈善基金會的活動，近距離欣賞回歸帆船賽。（香港遊艇會提供圖片）

「平時在維港兩岸我都只是欣賞香港的夜景，鮮有留意帆船比賽。」現年17歲的楊詩語來自仁濟醫院第二中學，她及另外6位同學在學校老師陪同下應香港遊艇會慈善基金會邀請，出席當日的活動。詩語及其他同學表現份外興奮，由於從未接觸過帆船，所以今次能夠以不一樣的角度看維港，「在城市中」欣賞帆船賽，十分開心。今年18歲的鍾寶怡同是仁濟醫院第二中學的出席同學之一，她表示香港昔日是一個小漁港，今日能夠在極具標誌性的維多利亞港以帆船賽慶回歸，特別有意義。仁濟醫院第二中學一共有七人參與活動，帶隊老師邱老師表示活動後，同學都不約而同表示對帆船運動大感興趣，希望日後有機會嘗試新事物。

仁濟醫院蔡衍濤小學有6位同學參與活動，其中嚴仁濃及陳姿錞同為小學三年級生，前者是游泳好手，後者則是獨木舟女將；二人卻對帆船運動毫不認識。帶隊老師梁老師表示出發前兩位小朋友已表示引頸以待，到觀賽時即使「天氣不似預期」下起滂沱大雨，卻鍥而不捨地爭取機會拍照，望回家後與家人分享活動點滴。

「無塑海洋」 （Plastics Free Seas）代表當日出席活動，向參與者宣揚愛護海洋訊息。（香港遊艇會提供圖片）

同學於「無塑海洋」 (Plastics Free Seas)中表現投入，積極回應主持提問。（香港遊艇會提供圖片）

香港遊艇會慈善基金主席盧浩然在致歡迎辭表示，香港遊艇會是一個水上運動體育會，是次活動希望讓大家同賀回歸之餘亦可認識帆船運動。（香港遊艇會提供圖片）

回歸帆船賽由香港賽馬會獨家贊助，香港帆船運動總會負責統籌，揭幕戰由香港遊艇會主辦。（香港遊艇會提供圖片）

陳茂波先生, 大紫荊勳賢, GBS, MH, JP香港特別行政區政府財政司司長為回歸帆船賽主持起航儀式。（香港遊艇會提供圖片）

立法會主席梁君彥先生為回歸帆船賽主持起航儀式。（香港遊艇會提供圖片）

保育海洋講座令學生獲益良多

邱老師及梁老師表示活動另一亮點便是由「無塑海洋」（Plastics Free Seas）主持的保育海洋講座。參與者在觀賞帆船賽時，同時要學懂愛護海洋的重要性，達至可持續發展。邱老師說：「『無塑海洋』的講座真的非常好，講座引用了很多具體例子，加深學生記憶。」梁老師則表示一眾小學生非常投入，更積極舉手回應問題，增加現場交流及互動性。

香港遊艇會慈善基金主席盧浩然在致歡迎辭表示，香港遊艇會是一個水上運動體育會，座落於維港旁。是次活動宴請大家共晉午餐之餘，更重要的事透過不一樣的角度，近距離欣賞帆船賽同賀回歸，藉此認識帆船運動。

回歸帆船賽由香港賽馬會獨家贊助，香港帆船運動總會負責統籌，揭幕戰由香港遊艇會主辦。賽事更邀得財政司司長陳茂波, 大紫荊勳賢, GBS, MH, JP.、立法會主席梁君彥先生等主禮嘉賓出席，並主持回歸帆船賽的起航儀式，為回歸帆船賽正式揭開序幕。