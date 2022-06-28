回歸25周年｜中環街市微型藝術展下月展出《秋天的童話》經典場面

中環街市正舉行《細塑今昔‧智建未來》微型藝術展，兩個階段共展出100件作品，第二階段將於下月5日展開，加入40件作品替換登場，當中包括特別邀請加拿大人形雕塑家製作周潤發和鍾楚紅人雕的作品《秋天的童話》，亦有龍鳳大禮堂x滿漢全席，以及夕照鯉魚門等的展品，展示別具地區特色的本港文化風情。



為慶祝香港特別行政區成立25周年，市建局與華懋集團在中環街市合辦《細塑今昔‧智建未來》微型藝術展，以城市發展為主題，兩個階段共展出100件作品。第一階段部分展品包括《維多利亞港》、《沙田龍舟競渡》、《蘭桂芳》等，展覽期將於下月4日結束，準備運往海外城市進行國際巡迴展覽，而與市建局項目相關的展品包括《中環街市》、《永和號》、《灣仔街市》等，將繼續展出至下月16日展覽完結。

有藝術家把維港內唯一的漁村、逾150年歷史並已發展成海鮮美食旅遊熱點的漁村造成微型藝術《夕照鯉魚門》，作品中鯉魚門的橫街窄巷、小船靠岸的情景製作一絲不苟，成功勾劃鯉魚門鄰里情懷。（華懋集團提供圖片）

第二階段將於下月5日開始，共有40件作品替換登場，包括特別邀請加拿大人形雕塑家Sylvain Forget製作周潤發和鍾楚紅人雕的作品《秋天的童話》片末男女主角在海邊餐廳重逢的經典一幕。其他重點展品還有香港為數不多的《龍鳳大禮堂x滿漢全席》，作品重現1977年日本電視台NHK來港拍攝香港國賓大酒樓製作的滿漢全席。另有藝術家把維港內唯一的漁村、逾150年歷史並已發展成海鮮美食旅遊熱點的漁村造成微型藝術《夕照鯉魚門》，作品中鯉魚門的橫街窄巷、小船靠岸的情景製作一絲不苟，成功勾劃鯉魚門鄰里情懷。作品展示別具地區特色的本港文化風情。

展覽由快樂微型藝術會協辦，揉合傳統匠人工藝及創新科技如電腦雕刻及動畫、「建築信息模型」（BIM）和3D打印等，涵蓋全港18區特色景點及社區面貌，題材包含本港歷史、文化、街景、建築、美食和人情故事，希望透過作品重現100種香港人珍貴的集體回憶，勾起參觀者共鳴。大會亦已為不同團體如學生、長者、傷健人士、少數族裔人士等安排導賞專場及工作坊，希望達致社會共融。