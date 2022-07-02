單身宿舍男住客失業兼有長期病　疫下獲派物資受感召成義工助人

第五波疫情爆發期間，感染人數不斷上升，醫療體系瀕臨崩潰，導致人心惶惶，有經營幼稚園、兒童及單身宿舍的慈善教會機構發揮重要作用，不但自行組織物資小隊上門派發應急用品，幫助有需要人士渡過難關，有居住單身宿舍男住客失業兼有長期病，疫下獲物資後受感召，反而主動加入義工派發物資，宿舍及幼兒童教職員緊守崗位，盡心照顧同事與學員，安然渡過難關，強調：「這個地方是大家的家，是一個大家都想好好守護的家。」



單身宿舍男住客疫下抱怨被遺棄 獲派物資體驗改變人生觀

位於救世軍蘇屋幼稚園內的救世軍西九龍分隊，主要服務校內學童及其家庭，自第五波疫情爆發後迅即成立一支物資小隊，除了向學童家庭了解需要後，上門派發食品或日用品，亦會向居住宿舍的弱勢社群提供應急物品。

西九龍分隊軍官馬少校表示印象最深的一次，是一名居住在救世軍曦華樓單身人士宿舍的男住客，他年紀較大患上身體病加上失業，內心難免感到孤單，在獲派發物資時不斷抱怨，感到被人遺棄，經成員耐心開解後，令他明白有人一直關心自己，甚至打動他在疫情期間由受助變助人，主動投身義工行列，幫助分隊派發物資。

西九龍分隊：物資就像一碗熱湯先溫暖人心

他認為疫情是公眾最恐慌時期，人心慌亂，因為大家都不知道明日會變成什麼狀況，彷彿所有事情都無法控制一樣，他慶幸能夠在這個時期伸出援手。「物資就像一碗熱湯，給予適切需要，解決燃眉之急，讓我們先溫暖人心，繼而建立關係，將信仰帶到人的心內，滿足他們的心靈。」

而救世軍環翠宿舍主要服務對象為年紀介乎11至18歲的男生，院長Katherina稱舍員年紀較輕，面對宿舍內不少舍員陸續出現病癥的情況時，顯得甚為擔憂，加上同事相繼確診，令人手出現短缺，幸好同事之間互相「補位」，例如深夜時分陪同出現病癥的舍員到急症室求醫，亦沒有半句怨言，同事亦要在舍員們隔離期間，隔著門繼續監督他們的課業，過程殊不簡單。

幼兒園提早放暑假 停課不停學

她認為以往舍員沒有明顯察覺自己被照顧，但疫情拉近雙方距離，舍員們更體會同工的關心與宿舍的保護，甚至覺得在宿舍安全，因為知道在宿舍會有人照顧，而她亦相信團隊以行動展現對舍員的愛，「這個地方是大家的家，是一個大家都想好好守護的家。」

另一個受疫情影響的慶恩幼稚園暨幼兒園，羅校長稱已盡力做到停課不停學，例如當教育局宣佈提早放暑假，不少家長憂心子女的學習進度，校方在學前教育服務團隊的帶領下，短短一星期後籌備特別假期活動包，包括語文、數理、大小手肌訓練等，為期5個星期的活動材料包派予包括該校在內的4000多個學生家庭，寓學習於遊戲中。家長藉著運用這些活動包，在特別假期間與小朋友按著活動包的內容輕鬆玩遊戲、做小實驗，更幫助改善彼此的親子關係。