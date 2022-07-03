社企年收逾200件舊校服　設計師巧手製成生活小物　賦予第二生命

一套舊校服在完成使命後，是否只能落得被丟棄的下場？有社企設計師發現一年間棄置的舊校服數量多達400萬件，情況值得令人關注。然而，舊校服因不同學校的款式及尺寸限制下，難以像其他衣物般向有需要人士捐出。設計師余倩韻希望收集這些舊校服，將其重用及製作成不同的生活小物，賦予舊校服第二生命，亦能幫助擁有者把校服以另一種形式留在身邊。



重用校服的意念來自社企Dress Green設計師余倩韻（Emma）。余倩韻表示，從小便觀看許多地理雜誌及氣候相關的紀錄片，建立她對環境友善的概念，多年來都有回收及把舊物重用的習慣。余倩韻曾把家中無用的裝修梯製成收納架，又試過把一些舊衣物裁縫成袋子。她更因機緣巧合下觀察到本港校服浪費情況嚴重，「啲小朋友大得快，一兩年就要換」，經研究下，發現香港一年的舊校服棄置量竟高達400萬件，數量驚人。

舊校服可變成漁夫帽、筆袋及坐墊

余倩韻指，家長普遍不希望孩子穿着二手校服，即使不介意二手校服，每件尺寸及不同學校的設計亦是一種限制，要找到合適的二手校服並不容易。余倩韻所在的社企於去年開始回收二手校服，短短一年便收到逾200件校服，其後推行校服重用系列。她指出，冬換夏季是回收的高峰期。余倩韻便會利用這些舊校服製作成不同的生活小物如UNI Bear、筆袋、手提袋、單肩小袋、漁夫帽和坐墊等，將舊物換作另一個形式留在身邊。

近期校服重用系列更於香港智營設計大賞的公司組別禮品類別的企業宣傳禮品綠色環保獲得大獎。余倩韻認為這是一個系列受到認可的象徵，亦是一個機會讓大眾認知到原來舊校服可以重用，不一定把它丟棄。她指大眾通常把不要的舊衣物送往回收，惟回收機構未必可以全數收回，並順利重新分配，同樣有機會出現浪費情況。

余倩韻所在的社企Dress Green過往亦與學校合作舉辦工作坊，教導學生如何重用校服，並用一針一線及縫紉技巧，把其轉化成其他的物品，賦予第二生命。余倩韻提到，校服是衣服的其中一種，認為讓小朋友提早接觸環保概念可事半功倍，她曾見到部分小孩更會把環保概念帶到家中，繼而感染家長，共同實踐環保生活。